In Japan rückte zudem ein neuer Wirtschaftsplan von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in den Fokus. Die Regierung strebt ein jährliches reales Wirtschaftswachstum von mehr als einem Prozent an. Der ‌Entwurf fordert die japanische Notenbank auf, ihre Geldpolitik an dieser Wachstumsagenda auszurichten. «Eine angemessene geldpolitische Steuerung ist extrem wichtig», hiess es in dem Dokument. In China stützte die Zentralbank den Markt derweil mit einer neuen Massnahme: Sie bot Finanzinstituten erstmals Übernacht-Reverse-Repos im Volumen von 300 ​Milliarden Yuan an. Dennoch fehlten den asiatischen Märkten klare Impulse: «Wir haben das Gefühl, dass uns ein ​wenig die Richtung fehlt», sagte Nick Twidale, Chef-Marktstratege bei ATFX Global.