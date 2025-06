Dagegen drehen Roche GS (+0,3 Prozent) nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Der Pharmariese hat ermutigende Daten zu seinem Produktkandidaten NXT007 auf dem Fachkongress International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) in Washington vorgestellt. Die Anteile von Konkurrentin Novartis (+0,3 Prozent) wie auch die von Nestlé (+0,1 Prozent) gewinnen ebenfalls leicht an Wert.