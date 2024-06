Die Europawahl haben einen klaren Rechtsruck in mehreren Ländern gezeigt. Dies bringe politische Unsicherheit zurück auf das Börsenparkett, heisst es. In Frankreich hat Staatschef Emmanuel Macron denn auch Neuwahlen ausgerufen. Der französische Cac-40 fällt unter den europäischen Indizes mit -1,7 Prozent am deutlichsten zurück. Ansonsten bleibt die Zinspolitik der Notenbanken das wichtigsten Thema. Denn nach Fed und BoJ in dieser Woche steht kommende Woche die SNB mit ihrer aktuellen Lagebeurteilung an.