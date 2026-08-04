14:45
Überwiegend gut aufgenommene Quartalszahlen grosser US-Konzerne dürften den Leitindizes Dow Jones Industrial und dem marktbreiten S&P 500 am Dienstag neue Höchstmarken bescheren. Gut eine Stunde vor der Startglocke steigen die Futures auf den Dow 1,1 Prozent. Im regulären Handel wäre das ein Rekordhoch. Am Vortag hatte der Dow einen Rekord nur knapp verpasst. Die S&P-500-Futures rücken derweil um 0,3 Prozent vor.
Die Futures des technologielastigen Nasdaq 100 notieren 1,1 Prozent höher bei 29'206 Zählern. Nach herben Verlusten des Index im Juni und Juli ist ein Rekordhoch erst einmal in weiter Ferne.
Die Quartalsberichte der drei Dow-Konzerne McDonald's , Merck & Co sowie Caterpillar trieben deren Kurse im vorbörslichen Handel an. McDonald's verteuerten sich wie auch Merck & Co um ein Prozent. Aktien von Caterpillar schnellten sogar um elf Prozent nach oben. Die Papiere des Baumaschinenherstellers sind im Dow zweitschwerster Titel hinter Goldman Sachs und verliehen dem Leitindex entsprechend Rückenwind.
Nicht ganz so erfreut waren Investoren über die Geschäftszahlen von Pfizer . Die Aktien des Pharmariesen bewegten sich im vorbörslichen Handel kaum von der Stelle.
Keine guten Nachrichten gab es aus dem Technologiesektor. Der Musik-Streamingdienst Spotify gab für das laufende dritte Quartal eine Nutzerprognose aus, die etwas unter den Erwartungen blieb. Die Aktien büssten daraufhin vorbörslich mehr als vier Prozent ein.
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14:20
Die Aktien von ON Semiconductor legten am Dienstag im vorbörslichen Handel um rund 7 Prozent auf knapp 86 Dollar zu, nachdem die Ergebnisse für das zweite Quartal und der Ausblick bei den Analysten auf positive Resonanz stiessen. Diese hoben die Nachfrage aus KI-Rechenzentren und die verbessernden Margen hervor.
«KI-Rechenzentren entwickeln sich zum wichtigsten Wachstumstreiber mit einem Wachstum (wir schätzen 200 Prozent gegenüber dem Vorjahr), das die meisten anderen Analog-Unternehmen übertrifft, während Industrie und Auto nur bescheidene Verbesserungen zeigten. Die Lieferzeiten, das Buchungsverhältnis und die Auslastung steigen, was eine sequenzielle Bruttomargenausweitung bis Jahresende unterstützt», sagten Analysten unter der Leitung von Blayne Curtis.
Die Analysten fügten hinzu, dass sie durch das anhaltende KI-Wachstum und die verbessernden Margen ermutigt seien. Der Analyst Day am 16. September biete ON die Gelegenheit, die Möglichkeiten im Bereich der Rechenzentren, oder DC, zu vertiefen.
Susquehanna bestätigte seine positive Einschätzung und das Kursziel von 150 Dollar für die Aktien von ON.
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13:55
Der Umsatz stieg um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,6 Milliarden Dollar, während die Zahl der täglich aktiven Nutzer um 5 Prozent auf 493 Millionen zunahm und damit die Erwartungen übertraf. Snap verringerte zudem seinen Nettoverlust, vervierfachte den Free Cashflow nahezu auf 121 Millionen Dollar und prognostizierte für das dritte Quartal einen Umsatz von 1,70 bis 1,74 Milliarden Dollar, was in etwa im Einklang mit den Schätzungen lag oder diese leicht übertraf.
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13:30
Die Aktien von Palantir schossen in der US-Vorbörse um bis zu 15 Prozent in die Höhe, nachdem das Softwareunternehmen die Ergebnisse für das zweite Quartal deutlich übertroffen und den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben hatte.
Der Umsatz stieg um 93 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,94 Milliarden Dollar, getrieben durch ein Wachstum von 149 Prozent im US-Geschäft mit kommerziellen Kunden und 90 Prozent im US-Regierungsgeschäft. Palantir gab zudem einen stärker als erwarteten Ausblick für das dritte Quartal ab, hob die Prognose für den Umsatz im Geschäftsjahr 2026 von 7,65 auf 7,66 Milliarden Dollar auf 8,15 bis 8,16 Milliarden Dollar an und erhöhte den Ausblick für den bereinigten Free Cashflow auf 4,5 bis 4,7 Milliarden Dollar. Grund dafür ist die beschleunigende Nachfrage nach souveräner KI und Rekordvertragsabschlüsse im US-Geschäft mit kommerziellen Kunden.
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13:00
Die Futures für die US-Aktienmärkte notieren vor dem Start im Plus:
Die Schweizer Börse gemessen am Swiss Market Index (SMI) notiert ebenfalls mit 0,4 Prozent im Gewinn.
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11:45
Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag von seiner freundlichen, aber auch etwas zurückhaltenden Seite gezeigt. Einerseits schieben die Gewinne von der Wall Street - besonders im Tech-Sektor - an. Und auch neue Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg sind gut für die Stimmung. Andererseits ist das Muster von abgesagten Angriffen zu Gunsten von Gesprächen gepaart mit Drohungen von US-Präsident Trump altbekannt, sagen Börsianer. Die Börse brauche für nachhaltige Anstiege greifbare Fortschritte im Nahen Osten.
Der Leitindex SMI notiert 0,03 Prozent im Plus bei 14'376,66 Punkten. Noch Mitte letzter Woche hatte das Börsenbarometer bei 14'656 Zählern eine weitere Bestmarke gesetzt. Der Mid-Cap-Index SMIM der mittelgrossen Werte rangiert sogar im Minus mit 0,1 Prozent auf 3127,6 Punkten, während der breite SPI 0,04 Prozent auf 20'214 Punkte sinkt.
Die Halbjahresberichtssaison gönnt sich nach den übervollen Vorwochen zunächst eine kurze Verschnaufpause. Weit vorne im SMI stehen Partners Group (2 Prozent) und die UBS (1,5 Prozent). Partners Group setzen damit an die starken Vortagesgewinne von 3,3 Prozent an. Weit vorne sind auch Amrize und Holcim, die zwischen 1,1 und 1,2 Prozent zulegen. Amrize legen am Donnerstag nachbörslich Zahlen vor.
Am SMI-Ende zeigen sich ohne Neuigkeiten die Titel der Zurich (-1,1 Prozent). Mit Swiss Re (-0,4 Prozent), Swiss Life (-0,3 Prozent) schwächeln weitere Versicherer etwas. Zurich und Swiss Re legen ebenfalls am Donnerstag Zahlen vor. Auch Konsumwerte wie Richemont (-1 Prozent) oder das Schwergewicht Nestlé (-0,7 Prozent) bremsen den SMI.
In der zweiten Reihe ragen AMS Osram (+6,6 Prozent) nach Quartalszahlen heraus, wobei der Vormittagshandel recht volatil verlief. Der Sensoren- und Halbleiterhersteller hat mehr verdient als erwartet. Auch Branchenkollegen wie VAT (+1,2 Prozent), Comet (+2,2 Prozent) oder Inficon (+1,3 Prozent) sind gefragt.
Zudem profitieren einige Titel von Analystenkommentaren. So sieht die Citigroup noch deutlich Luft nach oben bei den bereits stark gelaufenen Aktien der SIG Group (+1,6 Prozent). Bei Interroll (+6,4 Prozent) lobt die UBS ein klar höheres Kursziel aus. Georg Fischer (+0,4 Prozent) notieren wiederum nur leicht höher - trotz einer positiven Neuabdeckung durch CFRA.
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11:20
Der Online-Modehändler Zalando gab am Dienstag bekannt, dass Umsatz und Wachstum für 2026 in der unteren Hälfte der zuvor angegebenen Spanne liegen werden. Zudem wurde der Ausblick für den bereinigten operativen Gewinn eingedämmt, was die Aktien um bis zu 18 Prozent sinken liess. Das wäre ein Rekordverlust.
Analysten der Deutschen Bank führten den Kurssturz nach der jüngsten Rallye auf eine schwächer als erwartete zugrundeliegende GMV- und Umsatzperformance im Einzelhandelsgeschäft sowie auf Bedenken hinsichtlich eines schwächeren Konsumausblicks zurück.
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11:00
Der Swiss Performance Index (SPI) notiert am Vormittag um 0,1 Prozent im Plus bei 20'234 Zählern. Die Sektoren Industrie (+1 Prozent), Technologie (+0,6 Prozent) und Grundstoffe (+0,5 Prozent) liegen vorn. Zyklischer Konsum (-0,5 Prozent) und nicht-zyklischer Konsum (-0,5 Prozent) gehören zu den Schlusslichtern.
Von den 200 Unternehmen, sind 104 im Gewinn, 64 im Verlust und 34 unverändert.
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10:30
Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa warnte am Dienstag davor, dass der operative Gewinn in diesem Jahr sinken könnte, nachdem die Zahl im zweiten Quartal mehr als halbiert worden war. Grund dafür sind höhere Treibstoffkosten im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen den USA und dem Iran.
Die Aktien fielen zu Handelsbeginn fast 10 Prozent, da sich die Anleger auf den unsicheren Ausblick und die schlechter als erwarteten Quartalsergebnisse konzentrierten, insbesondere auf die steigenden Stückkosten.
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10:00
Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag dank Rückenwind von der Wall Street freundlich in den Handel gestartet. Besonders die Tech-Werte an der Nasdaq erholten sich von den jüngsten Verlusten und das KI-Unternehmen Palantir überzeugte nachbörslich. Allerdings schwappte diese Bewegung nicht auf die asiatischen Märkte über.
Die Halbjahresberichtssaison gönnt sich nach den übervollen Vorwochen zunächst eine kurze Verschnaufpause. An der SMI-Spitze stehen Partners Group (+2 Prozent), Holcim (+1,9 Prozent) sowie ABB (+1,7 Prozent), die in letzter Zeit stark von der KI-Euphorie mitgezogen werden. Das Verliererfeld wird von Zurich (-1 Prozent) angeführt, gefolgt vom Schwergewicht Nestlé (-0,6 Prozent).
In der zweiten Reihe ragten AMS Osram kurzzeitig mit einem Plus von über 12 Prozent nach Quartalszahlen heraus. Der Sensoren- und Halbleiterhersteller hat mehr verdient als erwartet, konnte allerdings die Kursavancen nicht halten und fiel auf ein Plus von 2,5 Prozent zurück. Auch Branchenkollegen wie VAT (+1,3 Prozent), Comet (+2,6 Prozent) oder Inficon (+1,8 Prozent) sind gefragt.
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09:30
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
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09:06
Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag mit Rückenwind der Wall Street freundlich in den Handel. Kurz nach Handelsstart notiert der Leitindex SMI um 0,3 Prozent höher bei 14'420 Punkten. Mitte vergangener Woche hat das Barometer bei 14'656 Zählern eine weitere Bestmarke gesetzt.
Die Halbjahresberichtssaison gönnt sich nach den übervollen Vorwochen nun zunächst eine kurze Verschnaufpause. Entsprechend wenige Finanzberichte stehen auf der Agenda. Erst am morgigen Mittwoch steht mit Sandoz (+1,3 Prozent) wieder ein zumindest zukünftiger Bluechip an, am Donnerstag folgen Zurich (-0,3 Prozent) und Swisscom (+0,1 Prozent).
Derweil hat Roche (+0,5 Prozent) zusammen mit dem US-Partner Nurix Therapeutics den ersten Patienten in eine globale zulassungsrelevante Studie mit dem experimentellen Wirkstoff Bexobrutideg aufgenommen. Stark sind ebenfalls ABB (2,1 Prozent) und die UBS (+1,3 Prozent).
In der zweiten Reihe kommen neue Impulse für den Tech-Sektor von AMS Osram (vorbörslich +6,4 Prozent). Sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität wurden die Erwartungen übertroffen. Zudem wurde der Umbau hin zu einem Halbleiterunternehmen vorangetrieben.
Auch Analystenkommentare können für Bewegung sorgen. So hat CFRA die Einstufung für Georg Fischer (+0,2 Prozent) mit «Buy» gestartet, die SIG Group (+1,1 Prozent) honoriert eine Kurszielerhöhung der Citigroup.
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08:04
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,2 Prozent höher auf 14'400 Punkten indiziert. Alle SMI-Titel werden im Plus erwartet. Besonders die Valoren von Richemont (+0,26 Prozent) und jene von Roche (+0,25 Prozent) liegen vorn. Die übrigen Kursgewinne im SMI reichen von +0,18 Prozent bis +0,24 Prozent.
Auch der breite Markt dürfte fester in den Tag starten – mit einem Plus von rund 0,2 Prozent. Die grössten Bewegungen werden bei AMS Osram (+6,4 Prozent) nach der Zahlenvorlage erwartet. Vobörslich ebenfalls im Plus sind Georg Fischer (+1,2 Prozent) und SIG (+1,2 Prozent) nach Rating- und Kurszielerhöhungen.
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07:30
Nach dem Sprung über die 26'000er-Marke wird der Dax am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge erneut mit Gewinnen in den Handel starten. Neben der Lage in Nahost treibt Investoren im Tagesverlauf vor allem eine Flut an Unternehmenszahlen um.
Bei Bayer rückt nach dem wegweisenden Sieg im Glyphosat-Streit vor dem Obersten Gerichtshof der USA die strategische und finanzielle Zukunft in den Fokus der Anleger. Bei Zalando hoffen Börsianer auf ein anhaltend starkes Wachstum. Europas grösster Online-Modehändler hatte zuletzt von Synergien durch die Übernahme von About You und dem verstärkten Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) profitiert. Lufthansa bezifferte bei der Quartalsvorlage die Mehrkosten durch höhere Kerosinpreise auf rund 750 Millionen Euro. Bereits am Vorabend legte Fresenius Medical Care ein über den Erwartungen liegendes Ergebnis vor.
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07:00
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank derweil um 0,3 Prozent höher bei 14'406 Punkten.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,3 Prozent höher bei 14'406 Punkten.
Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Dienstag zumindest im frühen Geschäft von den positiven Vorgaben aus den USA Rückenwind erhalten. An den US-Börsen ging es zum Start in den Monat August zum dritten Mal in Folge nach oben, wobei vor allem die im Juni und Juli arg zurückgestuften Tech-Werte an der Nasdaq erneut klar anzogen.
Unterstützung kam von der Absage neuer Angriffe gegen den Iran durch die Vereinigten Staaten. Präsident Trump kündigte in der Folge eine neue Gesprächsrunde mit Vertretern der Islamischen Republik an, ohne allerdings Details dazu zu nennen. Der Iran wiederum befindet sich nach eigenen Angaben in Verhandlungen mit dem Oman über einen gemeinsamen vorläufigen Schifffahrtskorridor in der strategisch wichtigen Strasse von Hormus.
Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien konnten die positiven Vorgaben aus den USA allerdings nicht aufgreifen und gaben mehrheitlich nach. In Tokio belastete der nach der gemeinsamen Intervention Japans und der USA weiter feste Yen vor allem exportorientierte Unternehmen. In Seoul litten die Kurse erneut unter der anhaltenden Volatilität der Technologiewerte.
Hierzulande werden in der laufenden Woche zahlreiche weitere Firmen über den Geschäftsgang im ersten Halbjahr berichten. Am Dienstag geht es allerdings noch relativ beschaulich los. Angesagt sind die Zahlen des Sensoren- und Halbleiter-Herstellers AMS Osram und von der nicht kotierten Lufthansa-Tochter Swiss.
Auf Konjunkturseite wird das BFS die Zahl der Logiernächte in der Schweiz im Juni vorlegen.
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05:15
Angetrieben von positiven Vorgaben der Wall Street haben die Börsen in Asien am Dienstag überwiegend zugelegt. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans notierte 0,1 Prozent fester. Besonders deutlich ging es in Südkorea mit einem Plus von bis zu 2,1 Prozent aufwärts. Der japanische Nikkei-Index gab hingegen um 0,3 Prozent nach. Für Zuversicht sorgten Daten, wonach die Aktivität im US-verarbeitenden Gewerbe im Juli auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren gestiegen war. Dies hatte dem Dow-Jones-Index am Vortag zu einem Rekordschluss verholfen. «Die Risikomärkte haben eindeutig die Kurve gekriegt», sagte Chris Weston, Analysechef bei der Pepperstone Group. Gleichzeitig rechnen die Anleger weiterhin mit einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im September. Die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 25 Basispunkte wird derzeit auf 65 Prozent geschätzt.
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04:04
Am Devisenmarkt zog der Dollar zum Yen um 0,3 Prozent auf 157,62 Yen an und erholte sich damit weiter von der koordinierten Intervention der USA und Japans in der Vorwoche. Zum chinesischen Yuan legte er leicht auf 6,7566 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte der Dollar auf 0,8097 Franken vor. Der Euro notierte fast unverändert bei 1,1511 Dollar und zog zum Franken leicht auf 0,9320 Franken an.
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03:35
Die Ölpreise legten zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 84,75 Dollar. Das US-Öl WTI notierte ein Prozent fester bei 81,12 Dollar. Am Montag war der Preis für Brent auf ein Drei-Wochen-Tief gefallen. Händler verwiesen auf die Pattsituation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Die Kryptowährungen Bitcoin und Ether gaben jeweils um 0,5 Prozent auf 63.446,35 Dollar beziehungsweise 1.857,44 Dollar nach.
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01:14
An der Wall Street haben der Dow und der S&P 500 zum Wochenauftakt Anlauf auf ihre Rekordhochs genommen. Die Absage neuer Angriffe auf den Iran durch die Vereinigten Staaten verlieh am Montag den beiden viel beachteten Indizes und dem New Yorker Aktienmarkt insgesamt Rückenwind. Insbesondere die zuletzt etwas ins Hintertreffen geratenen Technologiewerte zogen deutlich an.
Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,78 Prozent auf 28.776,80 Punkte nach oben. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,32 Prozent auf 53.178,41 Punkte. Damit fehlt dem Leitindex nicht mehr viel zum Rekordwert vom 7. Juli bei 53.289 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,48 Prozent auf 7.600,50 Zähler. Auch er befindet sich knapp unter seinem Höchststand.
US-Präsident Donald Trump bezeichnete neue Gespräche mit dem Iran als «letzte Chance» für Teheran. Man befinde sich in Gesprächen - und zwar auf Wunsch des Irans, sagte Trump im Weissen Haus. Er bekräftigte, dass verschiedene Staaten die USA darum gebeten hätten, der Diplomatie eine letzte Chance zu geben.
Trumps Darstellung zufolge drehen sich die Gespräche um die Öffnung der für den internationalen Gas- und Ölhandel zentralen Strasse von Hormus. Demnach geht es darum, die Meerenge bis diesen Dienstag vollständig zu öffnen. In einer zweiten Phase soll es seiner Darstellung nach dann um die «Denuklearisierung» des Irans gehen - das werde länger dauern, räumte Trump ein.
Unter den grössten Gewinnern im Dow knüpften die Anteilscheine von Amazon an ihren Kurssprung vom Freitag an und stiegen am Ende um 4,6 Prozent. Sie traten damit erstmals in den exklusiven Club derjenigen Konzerne ein, die an der Börse drei Billionen Dollar oder mehr wert sind. Amazon profitiert derzeit vom aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) vor allem über die Cloud-Sparte AWS, die der weltgrösste Anbieter von Rechenleistung aus dem Netz ist. Im vergangenen Quartal stieg der AWS-Umsatz deutlicher als vom Analysten im Schnitt erwartet.
Laut dem Experten Brent Thill vom Analysehaus Jefferies haben die drei sogenannten Hyperscaler Amazon, Alphabet und Microsoft einen Wendepunkt beim Umsatzwachstum erzielt. Unter Hyperscaler versteht man sehr grosse Cloud-Anbieter, die weltweit eine Recheninfrastruktur mit Servern betreiben. Die Anteilscheine von Alphabet und die von Microsoft gewannen jeweils fast fünf Prozent.
An der Dow-Spitze zogen die Papiere von Boeing um acht Prozent an. Auch den Papieren des Flugzeugbauers kamen positive Analystenkommentare zugute. So stufte Exane BNP Paribas die Aktien auf «Outperform» hoch und rechnet so damit, dass sich die Papiere in den kommenden zwölf Monaten besser als der Sektor entwickeln werden. Sheila Kahyaoglu von Jefferies schrieb, das abgelaufene Jahresviertel sei ein voller Erfolg gewesen. Im Kerngeschäft hätten sich die Dinge weiter verbessert.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)