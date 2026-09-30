Am Rohölmarkt legten unterdessen die Preise erneut zu, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Lockerung der Sanktionen gegen den Iran abgelehnt hat. Die Nordseesorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuerten sich jeweils um 1,4 Prozent auf bis zu 104 und 90,61 Dollar je Barrel. Trump wies einen Bericht des Nachrichtenportals Axios zurück, demzufolge er bereit sei, im Gegenzug für konkrete Schritte des Iran bei seinem Atomprogramm Sanktionen zu lockern und eingefrorene Gelder freizugeben. Am Vortag hatten die Preise wegen einer Erholung des Rohölangebots aus dem Nahen Osten nachgegeben. Saudi-Arabien hatte die Verladung von Öltankern in seinem ‌Hafen Yanbu am Roten Meer wieder gestartet, nachdem der Betrieb der Ost-West-Pipeline wieder aufgenommen worden war.