Tesla-Titel verteuerten sich um 1,1 Prozent, blieben damit aber in der jüngsten Konsolidierungsspanne. Der Elektroautobauer startete den von Firmenchef Elon Musk seit langem angekündigten Robotaxi-Dienst - allerdings zunächst im Kleinformat und mit einem Aufpasser auf dem Beifahrersitz. In der texanischen Stadt Austin können ausgewählte Nutzer seit Sonntag per App Fahrten in einigen Wagen ohne einen Menschen am Steuer buchen. Tesla suchte dafür vor allem dem Unternehmen freundlich gesinnte Online-Influencer aus. Das Angebot ist zunächst auf einen überschaubaren Teil der Innenstadt von Austin begrenzt.