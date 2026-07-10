Derweil arbeiten Washington und Teheran trotz der Angriffe gegen den Iran laut der US-Regierung weiter an einer diplomatischen Lösung des Konflikts. Die Märkte gingen denn auch davon aus, dass sich diese jüngste Eskalation als begrenzt und von kurzer Dauer erweisen werde, heisst es in einer Einschätzung von IG. Ein Händler bezeichnete die jüngsten Entwicklungen als «keineswegs überraschend», sie würden dem altbekannten Schema folgen: Der Iran gehe an die Grenzen des Friedensabkommens, die USA reagierten mit Gegenmassnahmen, US-Präsident Donald Trump sage etwas Verrücktes, alle gerieten ein wenig in Panik, dann behaupte der US-Präsident, der Iran habe Kontakt aufgenommen, um alles zu klären, und die Lage beruhige sich wieder.