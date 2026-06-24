Anleger reagieren verschnupft auf einen enttäuschenden Ausblick des US-Chipentwicklers Cerebras. Die Papiere brechen im vorbörslichen US-Handel ‌um ⁠rund 14 Prozent ein und steuern auf den tiefsten ⁠Stand seit dem Börsengang vor mehr als einem Monat zu. Damit droht ‌ein Verlust an Marktwert von mehr ‌als sechs Milliarden Dollar. Das Unternehmen ​rechnet für 2026 mit einer bereinigten Bruttomarge von 38 bis 41 Prozent, nachdem im ersten Quartal noch 47 Prozent erreicht wurden. Dieser Wert liegt zwar über den Analystenschätzungen, ‌aber weit unter den Margen von Rivalen wie Nvidia im mittleren 70-Prozent-Bereich und AMD im mittleren 50-Prozent-Bereich.