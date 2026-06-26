Zudem rückte die Geldpolitik wieder in den Fokus, nachdem die Kerninflation in Tokio im ‌Juni auf 1,6 Prozent gestiegen war. Ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran linderte zwar die globalen Inflationssorgen, doch die Nachwehen des Nahostkonflikts treiben die Energiepreise in Japan weiter an. «Die Auswirkungen der Lage im Nahen Osten breiten sich vor allem über den Energiesektor ​aus», erklärte Ökonomin Kanako Nakamura vom Daiwa Institute of Research. Dies heizt Spekulationen an, dass die ​japanische Zentralbank Bank of Japan (BOJ) nach ihrer jüngsten Zinserhöhung auf ein 31-Jahres-Hoch die ​Zügel weiter anziehen könnte, was die Aktienmärkte zusätzlich belastet.