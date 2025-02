Die Anleger gehen am Mittwoch an den New Yorker Börsen etwas mutiger an die nachbörslich im Fokus stehenden Nvidia-Zahlen heran. Vor allem gilt dies an der technologielastigen Nasdaq-Börse, deren Leitindex Nasdaq 100 an zuletzt vier Verlusttagen etwa fünf Prozent abgegeben hatte. Kurz vor Handelsbeginn wurde er vom Broker IG fast 0,9 Prozent erholt auf 21'268 Punkte taxiert.