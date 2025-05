Die Aktien von Idorsia schnellen um 15 Prozent nach oben. Und dies obwohl das Unternehmen das Kapital stärker als signalisiert erhöhen will. Am Markt ist von Deckungskäufen sowie von Anschaffungen nach dem Motto «Sell the rumor, buy the fact» die Rede. Nun wisse man, was Sache sei, so ein Händler. Damit müsste die Restrukturierung gelingen.