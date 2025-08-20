Im Fokus stehen zudem die Bilanzen grosser Einzelhändler. Die Papiere von Lowe's steigen um 2,6 Prozent. Der Baumarktbetreiber glänzt mit einer angehobenen Umsatzprognose und einem milliardenschweren Zukauf. Ein enttäuschender Ausblick setzt die Aktien des Kosmetikriesen Estée Lauder unter Druck. Der Konzern mit bekannten Marken wie MAC, Aramis, Clinique und Lab Series rechnet für das Gesamtjahr mit einem überraschend niedrigen bereinigten Gewinn je Aktie. Die Titel verlieren gut vier Prozent. Bei Target missfällt den Investoren die Ernennung eines internen Managers als Nachfolger für den langjährigen Konzernchef. «Angesichts der vielen Herausforderungen, mit denen Target in den letzten Jahren konfrontiert war, ist es nicht überraschend, dass die Investoren zu einem externen Kandidaten tendierten», sagt Steven Shemesh, Analyst bei RBC Capital Markets. Die Papiere fallen um rund neun Prozent.