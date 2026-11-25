Die US-Chipwerte finden keinen Boden. Die Titel des KI-Chipentwicklers Nvidia rutschen vor US-Börsenstart mehr als fünf Prozent ab. AMD verliert gut sechs Prozent, ‌Intel vier ⁠Prozent. Die Nasdaq-Futures geben mehr als zwei Prozent nach. «Anleger sind von den starken Zahlen der am KI-Ausbau beteiligten Unternehmen nicht beeindruckt, weil ⁠die Kosten dieses massiven Wachstums zu hoch geworden sind», sagte Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank. Nach dem Börsendebüt geht es auch für Anthropic ‌weiter nach unten: Die Titel büssen knapp sechs Prozent ein, nachdem sie am Vortag bereits ‌mit 81,90 Dollar unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar geschlossen haben. ​Die Aktie war vergangene Woche bei 111,50 Dollar gestartet; damit hatte die Marktkapitalisierung zeitweise die Zwei-Billionen-Dollar-Marke überschritten.