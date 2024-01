An den europäischen Devisenmärkten hat sich der US-Dollar am Freitagnachmittag nach starken Kursschwankungen in der Folge der neuen Arbeitsmarktdaten abgeschwächt. Zur Schweizer Währung ist der Dollar wieder unter die Marke von 85 Rappen gefallen und notiert am späten Nachmittag bei 0,8476 Franken, rund einen Rappen unter seinem Tageshoch vom frühen Nachmittag. Das Euro-Franken-Paar bewegte sich deutlich weniger, die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt mit 0,9301 Franken auf einem ähnlichen Niveau wie schon am Vorabend.