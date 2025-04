Am Ende einer Handelswoche mit extremen Kursschwankungen zeigen sich die US-Aktienmärkte am Freitag vorerst moderater. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,2 Prozent im Plus bei 39'690 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 3,6 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag zuletzt 0,5 Prozent auf 5'293 Zähler. Für den von den grossen Technologieaktien dominierten Nasdaq 100 ging es um 0,7 Prozent auf 18'463 Punkte hoch, was ein Wochenplus von mehr als 6 Prozent signalisiert.