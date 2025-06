Am Mittwoch endet die Frist für die US-Handelspartner, ihre Vorschläge für Abkommen einzureichen, die ihnen helfen könnten, das Inkrafttreten von Trumps Zöllen in fünf Wochen zu vermeiden. Der US-Präsident hatte bereits spät am Dienstagabend (Ortszeit) die von ihm angekündigte Anhebung der Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in die Tat umgesetzt und eine entsprechende Verordnung unterschrieben. Ab 6.00 Uhr deutscher Zeit am Mittwoch gelten dann statt 25 nunmehr 50 Prozent Zoll auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren. Die Erhöhung gilt für alle Handelspartner mit Ausnahme Grossbritanniens, dem einzigen Land, das bisher ein vorläufiges Handelsabkommen mit den USA geschlossen hat.