Die ersten Kommentare zur EU/US-Einigung fallen allerdings eher verhalten aus. Der Deal sei in weiten Teilen nicht auf die Bedürfnisse Europas abgestimmt, kommentiert ein Händler. Ein weiterer spricht von einem asymmetrischen Deal, der die USA klar bevorteile. «Die EU erkauft sich den US-Marktzugang mit milliardenschweren Zugeständnissen.» An den Märkten überwiege zunächst Erleichterung, da ein drohender Handelskrieg abgewendet wurde. «Allerdings könnte der Deal in den kommenden Monaten inflationär wirken.» Im weiteren Wochenverlauf warten dann einige wichtige Termine auf die Anleger. Neben dem Zinsentscheid des Fed und dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht stehen hierzulande die Zwischenberichte gewichtiger Unternehmen wie der UBS an. In den USA legen Megakonzerne wie Apple, Microsoft und Amazon Zahlen vor.