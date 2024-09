Ein Reuters-Bericht über die jüngsten Pläne von Tesla schiebt die Aktie des US-Elektroautopioniers an. Die Papiere rücken vorbörslich um gut ein Prozent vor. Der Konzern wolle in China ab Ende 2025 eine Variante seines Model Y mit sechs Sitzen produzieren, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Daher habe Tesla seine Zulieferer gebeten, sich auf eine zweistellige Steigerung der Produktion des Model Y in seiner Fabrik in Shanghai vorzubereiten, sagte eine der Personen. Tesla verkauft in den USA ein siebensitziges Model Y, das in China wegen der engen dritten Sitzreihe unbeliebt bleibe. «Sie ist nicht einmal gross genug für einen grossen Hund», sagte eine der Personen.