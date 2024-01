Nachlassende Zinssenkungserwartungen treiben die US-Währung in die Höhe. Der Dollar-Index steigt in der Spitze um 0,3 Prozent auf 102,7570 Zähler. Auf Wochensicht kommt er damit auf ein Plus von rund 1,4 Prozent. Für den Euro geht es dagegen abwärts - die Gemeinschaftswährung verliert am Freitag zeitweise 0,4 Prozent und notiert nur noch knapp über 1,09 Dollar. Ende vergangenen Jahres haben viele Investoren darauf gesetzt, dass die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank schon bald zu ersten Zinssenkungen übergehen. Inzwischen sind die Anleger vorsichtiger geworden. Neue Hinweise erhoffen sie sich von den am späten Vormittag anstehenden Inflationsdaten aus der Euro-Zone und dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag.