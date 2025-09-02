In Japan standen Staatsanleihen im Fokus, nachdem die Renditen zuletzt auf Mehrjahreshochs geklettert waren. Das Finanzministerium plante für den Dienstag eine Auktion zehnjähriger Anleihen im Volumen von rund 2,6 Billionen Yen. «Während eine übergrosse Zinssenkung um 50 Basispunkte im September derzeit nicht die Basiserwartung ist, kann sie nicht völlig ausgeschlossen werden, falls die Arbeitsmarktdaten im August aussergewöhnliche Schwäche zeigen», sagte Vasu Menon, Managing Director für Anlagestrategie bei der OCBC Bank. Zu den Gewinnern in Tokio zählten Technologiewerte, während Immobilienaktien unter Druck gerieten. Die Märkte verfolgten zudem aufmerksam die für Dienstag geplanten Reden des stellvertretenden Notenbankchefs Ryozo Himino.