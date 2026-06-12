Die Erholung des US-Aktienmarktes seit Ende März war bemerkenswert. Nicht nur der Anstieg des S&P 500 um 13 Prozent innerhalb von zehn Wochen war beeindruckend, sondern noch mehr die Tatsache, dass dies bei nahezu unveränderten Bewertungen geschah , schreibt Karsten Junius, Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin in einem Kommentar am Freitag. Der Grund für die deutliche Diskrepanz zwischen Performance und Bewertungen liegt in den Gewinnen. Die erwarteten Gewinne je Aktie (EPS) für die nächsten zwölf Monate sind in den USA seit Jahresbeginn um 16 Prozent gestiegen und haben damit das Tempo der Gewinnsteigerungen in den Vorjahren deutlich übertroffen. Im Jahr 2025 beispielsweise, einem Jahr mit recht starken Gewinnen, stiegen die Konsensprognosen für den Gewinn je Aktie innerhalb von zwölf Monaten um 14 Prozent. Dies wurde nun in der Hälfte der Zeit erreicht. Betrachtet man die letzten 30 Jahre, so erreichten nur Erholungen nach Rezessionen (2010, 2021) das Tempo und das Ausmass der Gewinnsteigerungen im Jahr 2026, so der Chefökonom weiter.