Auf die von Trump angekündigte Zollpause von 90 Tagen hatten zahlreiche Märkte am Vortag zunächst mit Erleichterung reagiert und kräftig zugelegt. Doch schmolzen die Gewinne im Verlauf teilweise wieder ab. Die US-Aktienmärkte legten zudem am Donnerstag auch wieder den Rückwärtsgang ein, was die Gewinnmitnahmen förderte. Die US-Börsen schlossen zwar klar im Minus, konnten zum Schluss aber einen Teil der Einbussen noch aufholen. Dieser Trend könnte sich nun in Europa fortsetzen, hofft ein Händler. «Aber eben, es bleibt unberechenbar und erratisch.» Daher könnte es gut sein, dass sich die Anleger vor dem Wochenende noch aus dem Markt zurückziehen könnten, weil sie am Montag nicht auf dem falschen Fuss erwischt werden wollten.