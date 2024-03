Roche hält zum Beispiel am Dienstag die Generalversammlung ab, ABB und Givaudan folgen am 21. März. Wer an der Generalversammlung in Besitz der Aktie der jeweiligen Gesellschaft ist, kriegt in der Regel auch die Dividende. Das ist auch der Grund, weshalb Aktien mit hoher und regelmässiger Ausschüttung im Vorfeld der Dividendenzahlung ansteigen (siehe dazu auch den cash-Artikel hier).