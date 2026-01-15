Die Pläne von Maersk, ihren Schiffsverkehr über eine wichtige Schifffahrtsroute wieder aufzunehmen, kommen bei den Anlegern nicht gut an. Die Aktien der dänischen Reederei rutschen an der Börse in Kopenhagen um fast 7,5 Prozent ab. Seit mehr ‌als zwei ‌Jahren hatten Reedereien die Passage durch das Rote Meer und den Suezkanal gemieden und ihre Schiffe stattdessen auf der längeren Route um Afrika herumgeschickt - zu entsprechend höheren Preisen. Die Entscheidung von Maersk ​ändert auch für den deutschen Konkurrenten Hapag-Lloyd die Situation. Das Unternehmen plane zwar «in den kommenden Tagen» nicht, die Route wieder selbst ‌zu befahren, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Allerdings beobachte es die Vorgänge rund um ‌die wichtige Route. Die Aktie von Hapag-Lloyd gibt nach den Aussagen 3,5 Prozent nach, Kühne+Nagel 2,5 Prozent