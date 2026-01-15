Entspannungssignale im Iran-Konflikt nach Äusserungen von US-Präsident Donald Trump haben die Öl- und Goldpreise am Donnerstag von ihren Höchstständen ‌zurückkommen ‌lassen. Gleichzeitig setzte sich der Ausverkauf bei Technologiewerten an den asiatischen Börsen fort. Anleger schichteten aus hoch bewerteten Chip- und KI-Aktien in andere Sektoren um. «An der ​Wall Street findet eine Rotation statt, die letztlich ‌die Indizes belastet, aber anzeigt, ‌dass die inneren Werte des Marktes sich recht gut halten», sagte der Analyst Kyle Rodda von Capital.com. In Tokio gab der Nikkei-Index nach, während der breiter gefasste Topix zulegte. Die Börse in Shanghai verlor ebenfalls.