Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Nikkei-Index verlor 0,4 Prozent auf 54.110 Zähler, ‌nachdem ‌er am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen war. Angetrieben worden waren die Kurse zuletzt von der Aussicht, dass Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi eine Neuwahl anstrebt ​und der damit verbundenen Hoffnung auf grössere Konjunkturhilfen. Anleger ‌machten nun unter anderem bei ‌Technologiewerten Kasse. «Die robuste US-Wirtschaft und die Erwartung weiterer Zinssenkungen der Fed stützten andere Sektoren als den Technologiesektor», sagte Wataru Akiyama, Aktienstratege bei Nomura Securities. Die Papiere des Technologie-Investors Softbank Group verloren knapp fünf Prozent, die des Chip-Testgeräte-Herstellers ⁠Advantest gaben 2,5 Prozent nach. Der breiter gefasste Topix setzte seinen Aufwärtstrend dagegen fort und rückte 0,7 Prozent vor. Aktien von Toyota Industries stiegen ​um 6,2 Prozent auf ein Rekordhoch, nachdem Toyota Motor ‌zugestimmt hatte, sein Übernahmeangebot für den Gabelstaplerhersteller ‍zu erhöhen.