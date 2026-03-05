Je länger die Strasse von Hormus blockiert bleibt, desto stärker könnten die Preise steigen, sagen Experten. Die Analysten von Citi und JP Morgan halten es für ‌möglich, dass der Preis im Zuge des Krieges auf 4000 Dollar steigen könnte. «Eine länger anhaltende Beeinträchtigung der Strasse von Hormus könnte die Versorgung belasten, weil sie sowohl die Anlieferung ​der für die Aluminiumherstellung benötigten Vorprodukte Tonerde und Bauxit als auch die ​Ausfuhr von raffiniertem Aluminium erschwert», sagte Ulrich Stephan, Chefanlagestratege ​für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Besonders in Europa wäre das spürbar, da rund 30 ‌Prozent der Aluminiumimporte aus der Golfregion stammten. Von dort wurden im vergangenen Jahr acht Prozent des weltweiten Aluminiumbedarfs geliefert.