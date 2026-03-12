Mittlerweile mehren sich die Anzeichen, dass sich die Auseinandersetzung länger hinziehen könnte als von vielen Marktteilnehmern erwartet. Auch bleibt die Strasse von Hormus, wo sich mittlerweile zahlreiche Containerschiffe und Öltanker stauen, weiter gesperrt. Dies dürfte dafür sorgen, dass die Ölpreise auch weiterhin volatil bleiben - und damit auch die Finanzmärkte. Mit den länger erhöhten Ölpreisen nehmen die Inflationssorgen der Marktteilnehmer zu. Hinzu kommt, dass US-Präsident Donald Trump ein neues Kapitel beim Thema Handels-Zölle aufgeschlagen hat.