Der Run auf Gold findet kein Ende. Angetrieben von der Aussicht auf weitere Zinssenkungen in den USA springt der Preis für das Edelmetall um 1,0 Prozent auf bis zu 3722,25 Dollar je Feinunze und erzielt damit ein neues Allzeithoch. Im Vorfeld von Äusserungen mehrerer Vertreter der US-Notenbank ziehen die Wetten auf weitere Zinssenkungen an. «Jetzt sehen wir auch, dass westliche Investoren Gold kaufen wollen, was sich in den Gold-ETF-Beständen zeigt, angetrieben von der Erwartung sinkender US-Zinsen», sagte UBS-Analyst Giovanni Staunovo. Am Mittwoch hatte die Fed erstmals in diesem Jahr die Zinsen gesenkt und weitere Lockerungen signalisiert. Gold hat sich in diesem Jahr mehr als 40 Prozent verteuert.