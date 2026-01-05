06:20

Der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI, notiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG höher mit 0,4 Prozent bei 13'365 Punkten.

05:40

Die Aktienmärkte in Asien sind am Montag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Angetrieben wurde die Aufwärtsbewegung von starken Kurszuwächsen bei Chip-Aktien, die dem positiven Auftakt des US-Halbleitersektors ‌folgten. ‌Die Aktien des Chip-Testanlagenbauers Advantest legten um 5,14 Prozent zu, während der Hersteller von Chip-Fertigungsanlagen Tokyo Electron um 5,7 Prozent stieg. Der Technologie-Investor SoftBank Group gewann vier Prozent. Die Gewinne zogen sich durch fast alle Branchen: Von den ​33 Branchenindizes der Tokioter Börse notierten alle bis auf einen im ‌Plus.

Anleger zeigten sich von dem US-Militäreinsatz in ‌Venezuela am Wochenende unbeeindruckt. US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag erklärt, er stelle Venezuela vorübergehend unter amerikanische Kontrolle. «Die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro durch die USA dürfte kurzfristig keine nennenswerten wirtschaftlichen Folgen für die Weltwirtschaft haben», sagte Neil Shearing, Chefökonom bei Capital Economics. «Aber die politischen und geopolitischen Auswirkungen werden nachhallen.»

Die japanische Börse ⁠tendierte fester. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,6 Prozent auf 51'634,7 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 1,9 Prozent höher bei 3472,1 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 1,1 Prozent auf ​4011,5 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um ‌1,6 Prozent auf 4703,4 Punkte.

04:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der ‍Dollar 0,2 Prozent auf 157,17 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,9826 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 ​Prozent höher bei 0,7946 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,4 Prozent auf 1,1675 Dollar und zog leicht auf 0,9279 Franken an.

03:30

Die Märkte bewerten die Auswirkungen der US-Intervention sowie die Entscheidung der Opec+, die ‌Ölförderung unverändert zu lassen wie folgt: Ein Szenario mit fallenden ⁠Ölpreisen sei höchst unwahrscheinlich, sagte Marko Papic, Chefstratege bei BCA Research. ‌Venezuela benötige viel Kapital und technische Hilfe, um seine Produktion wieder hochzufahren. Papic zufolge könnten sogar Aufwärtsrisiken für den Ölpreis entstehen.

Am ‍Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,2 Prozent auf 60,63 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,3 Prozent schwächer bei 57,12 Dollar.

03:00

Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich am Freitag mit einem Plus von ‍0,7 Prozent bei 48'382,4 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 6858,5 Zähler, und der technologielastige Nasdaq stagnierte bei 23'235,6 Stellen. 

Die Futures auf die US-Börsen tendieren am Montagmorgen ebenfalls uneinheitlich:

- Dow Jones Futures: +0,6 Prozent

- S&P500 Futures: +0,2 Prozent

- Nasdaq 100 Futures: -0,03 Prozent

(cash/AWP/Reuters)

