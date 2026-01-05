06:20
Der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI, notiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG höher mit 0,4 Prozent bei 13'365 Punkten.
+++
05:40
Die Aktienmärkte in Asien sind am Montag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Angetrieben wurde die Aufwärtsbewegung von starken Kurszuwächsen bei Chip-Aktien, die dem positiven Auftakt des US-Halbleitersektors folgten. Die Aktien des Chip-Testanlagenbauers Advantest legten um 5,14 Prozent zu, während der Hersteller von Chip-Fertigungsanlagen Tokyo Electron um 5,7 Prozent stieg. Der Technologie-Investor SoftBank Group gewann vier Prozent. Die Gewinne zogen sich durch fast alle Branchen: Von den 33 Branchenindizes der Tokioter Börse notierten alle bis auf einen im Plus.
Anleger zeigten sich von dem US-Militäreinsatz in Venezuela am Wochenende unbeeindruckt. US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag erklärt, er stelle Venezuela vorübergehend unter amerikanische Kontrolle. «Die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro durch die USA dürfte kurzfristig keine nennenswerten wirtschaftlichen Folgen für die Weltwirtschaft haben», sagte Neil Shearing, Chefökonom bei Capital Economics. «Aber die politischen und geopolitischen Auswirkungen werden nachhallen.»
Die japanische Börse tendierte fester. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,6 Prozent auf 51'634,7 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 1,9 Prozent höher bei 3472,1 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 1,1 Prozent auf 4011,5 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,6 Prozent auf 4703,4 Punkte.
+++
04:00
+++
03:30
Die Märkte bewerten die Auswirkungen der US-Intervention sowie die Entscheidung der Opec+, die Ölförderung unverändert zu lassen wie folgt: Ein Szenario mit fallenden Ölpreisen sei höchst unwahrscheinlich, sagte Marko Papic, Chefstratege bei BCA Research. Venezuela benötige viel Kapital und technische Hilfe, um seine Produktion wieder hochzufahren. Papic zufolge könnten sogar Aufwärtsrisiken für den Ölpreis entstehen.
+++
03:00
Die Futures auf die US-Börsen tendieren am Montagmorgen ebenfalls uneinheitlich:
- S&P500 Futures: +0,2 Prozent
(cash/AWP/Reuters)