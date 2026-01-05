Die Aktienmärkte in Asien sind am Montag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Angetrieben wurde die Aufwärtsbewegung von starken Kurszuwächsen bei Chip-Aktien, die dem positiven Auftakt des US-Halbleitersektors ‌folgten. ‌Die Aktien des Chip-Testanlagenbauers Advantest legten um 5,14 Prozent zu, während der Hersteller von Chip-Fertigungsanlagen Tokyo Electron um 5,7 Prozent stieg. Der Technologie-Investor SoftBank Group gewann vier Prozent. Die Gewinne zogen sich durch fast alle Branchen: Von den ​33 Branchenindizes der Tokioter Börse notierten alle bis auf einen im ‌Plus.