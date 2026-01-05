07:44

Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in ‌den ‌Handel starten.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent höher bei 24'539,3 Punkten geschlossen. Die Börsen dies- und jenseits ​des Atlantiks fanden am ersten Handelstag 2026 ‌keine klare Richtung. Experten ‌verwiesen auf die geringe Aktivität von institutionellen Investoren zwischen den Jahren.

Am Montag veröffentlicht die Investment-Beratungsfirma Sentix ihr Barometer zu den Konjunkturerwartungen der Börsianer im Januar. Diese könnten zulegen: Ökonomen ⁠erwarten einen Anstieg des Index auf minus 5,0 nach minus 6,2 Punkten im Dezember.

In den USA warten Anleger ​auf den Einkaufsmanagerindex für die Industrie im ‌vergangenen Monat, der laut Experten ‍im Vergleich zu November minimal höher ausfallen dürfte. Im Fokus steht zudem ​die Entwicklung nach dem US-Angriff auf Venezuela. Nach seiner Gefangennahme durch US-Spezialkräfte wird der venezolanische Präsident Nicolas Maduro voraussichtlich erstmals ‌einem Bundesgericht in Manhattan ⁠vorgeführt. Ihm wird unter anderem Verschwörung zum ‌Drogen-Terrorismus vorgeworfen.

Ebenfalls am Montag will sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) mit ‍dem US-Vorgehen befassen, das UN-Generalsekretär Antonio Guterres als «gefährlichen Präzedenzfall» bezeichnet hat.

Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:

- Partners Group: Citigroup geht auf BUY (Neutral) bis 1190 Fr.

- DKSH: BNP Paribas geht auf NEUTRAL (Hold) bis 57 Fr.

Die Preise für Gold und Silber klettern angesichts der Festnahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch die USA.

Gold hat sich am Montag am Kassamarkt um bis zu 2,1 Prozent verteuert und hat dabei die Marke von 4420 Dollar je Unze überschritten. Die Silber-Notierung kletterte um nahezu 5 Prozent.

Nachdem Maduro am Wochenende abgesetzt worden ist, kündigte US-Präsident Donald Trump an, die USA hätten vor, «Venezuela zu führen».

Über die künftige Regierung des südamerikanischen Landes herrscht nun Unsicherheit. Trump betonte, Washington verlange «vollständigen Zugang» zu dem Land, einschliesslich seiner Ölreserven.

Dies verstärke die geopolitische Unsicherheit, so Christopher Wong von Oversea-Chinese Banking in Singapur. Die unmittelbaren Risiken seien jedoch begrenzt, da «die Entwicklungen in Venezuela eher auf einen relativ schnellen Abschluss hindeuten, als auf einen langwierigen militärischen Konflikt», so der Analyst.

Indessen steigert die wachsende Staatsverschuldung Washingtons die langfristigen Risiken für die US-Wirtschaft. Die frühere Fed-Chefin und Ex-Finanzministerin Janet Yellen sprach am Sonntag auf einer Podiumsdiskussion von zunehmenden Voraussetzungen für eine Situation der fiskalischen Dominanz, bei der die Höhe der Schulden die Zentralbank dazu bewegten, die Zinsen niedrig zu halten, um die Kosten für den Schuldendienst zu minimieren.

Der Goldpreis hat 2025 so stark zugelegt wie seit 1979 nicht mehr. Der Preis des Edelmetalls kletterte auf immer neue Rekordhochs, unterstützt durch Käufe der Zentralbanken und Zuflüsse in börsengehandelte Fonds, die mit Gold hinterlegt sind. Drei aufeinanderfolgende Zinssenkungen der US-Notenbank brachten ebenfalls Rückenwind für die Edelmetalle, die ja keine Zinsen abwerfen.

Silber hat sich im vergangenen Jahr noch stärker verteuert als Gold und Preise erreicht, die bis vor Kurzem nur die optimistischsten Marktbeobachter für möglich hielten. Neben den Faktoren, die auch Gold gestützt haben, profitierte Silber von anhaltenden Sorgen, die US-Regierung könnte letztlich Einfuhrzölle auf das Metall erheben.

Der Goldpreis stieg am Montag um 1,8 Prozent auf 4409,84 Dollar je Unze. Silber legte um 3,5 Prozent auf 75,38 Dollar zu. Platin und Palladium gewannen jeweils rund 2 Prozent. Der Bloomberg-Dollar-Spot-Index, ein Indikator für die Stärke der US-Währung, legte 0,3 Prozent zu.

Das Bundesamt für Statistik (BfS) veröffentlicht am Montag die Dienstleistungsumsätze für Oktober sowie die Detailhandelsumsätze für November des vergangenen Jahres. Von Unternehmensseite dürfte es derweil weitgehend ruhig bleiben.

Der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI, notiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG höher mit 0,4 Prozent bei 13'365 Punkten.

Die Aktienmärkte in Asien sind am Montag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Angetrieben wurde die Aufwärtsbewegung von starken Kurszuwächsen bei Chip-Aktien, die dem positiven Auftakt des US-Halbleitersektors ‌folgten. ‌Die Aktien des Chip-Testanlagenbauers Advantest legten um 5,14 Prozent zu, während der Hersteller von Chip-Fertigungsanlagen Tokyo Electron um 5,7 Prozent stieg. Der Technologie-Investor SoftBank Group gewann vier Prozent. Die Gewinne zogen sich durch fast alle Branchen: Von den ​33 Branchenindizes der Tokioter Börse notierten alle bis auf einen im ‌Plus.

Anleger zeigten sich von dem US-Militäreinsatz in ‌Venezuela am Wochenende unbeeindruckt. US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag erklärt, er stelle Venezuela vorübergehend unter amerikanische Kontrolle. «Die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro durch die USA dürfte kurzfristig keine nennenswerten wirtschaftlichen Folgen für die Weltwirtschaft haben», sagte Neil Shearing, Chefökonom bei Capital Economics. «Aber die politischen und geopolitischen Auswirkungen werden nachhallen.»

Die japanische Börse ⁠tendierte fester. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,6 Prozent auf 51'634,7 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 1,9 Prozent höher bei 3472,1 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 1,1 Prozent auf ​4011,5 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um ‌1,6 Prozent auf 4703,4 Punkte.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der ‍Dollar 0,2 Prozent auf 157,17 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,9826 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 ​Prozent höher bei 0,7946 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,4 Prozent auf 1,1675 Dollar und zog leicht auf 0,9279 Franken an.

Die Märkte bewerten die Auswirkungen der US-Intervention sowie die Entscheidung der Opec+, die ‌Ölförderung unverändert zu lassen wie folgt: Ein Szenario mit fallenden ⁠Ölpreisen sei höchst unwahrscheinlich, sagte Marko Papic, Chefstratege bei BCA Research. ‌Venezuela benötige viel Kapital und technische Hilfe, um seine Produktion wieder hochzufahren. Papic zufolge könnten sogar Aufwärtsrisiken für den Ölpreis entstehen.

Am ‍Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,2 Prozent auf 60,63 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,3 Prozent schwächer bei 57,12 Dollar.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich am Freitag mit einem Plus von ‍0,7 Prozent bei 48'382,4 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 6858,5 Zähler, und der technologielastige Nasdaq stagnierte bei 23'235,6 Stellen. 

Die Futures auf die US-Börsen tendieren am Montagmorgen ebenfalls uneinheitlich:

- Dow Jones Futures: +0,6 Prozent

- S&P500 Futures: +0,2 Prozent

- Nasdaq 100 Futures: -0,03 Prozent

