Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Geschäft freundlich und erreicht vorübergehend gar ein neues Hoch. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost sind laut Händlern zwar wenig richtungsweisend, nachdem die US-Indizes am Mittwoch zunächst positiv auf den Arbeitsmarktbericht reagiert hatten. Dann aber gaben sie ihre Gewinne schnell wieder ab. Die US-Jobdaten seien nur auf den ersten Blick stark ausgefallen, heisst es am Markt. Denn der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde deutlich nach unten revidiert. Damit hätten sich die Zinssenkungserwartungen zwar vom Juni auf den Juli verschoben, aber aufgehoben seien sie nicht. Nun dürften die am Freitag erwarteten US-Inflationszahlen mehr Einblick geben in die mögliche weitere US-Zinsentwicklung, heisst es weiter.