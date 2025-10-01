Die Anleger zweifeln an den jüngsten Plänen des angeschlagenen US-Heimtraineranbieters Peloton. Die Titel geben an der Wall Street 7,6 Prozent nach, nachdem sie vorbörslich fast fünf Prozent gewonnen hatten. Das New Yorker Unternehmen hat eine neue Produktlinie für gewerbliche Kunden wie Hotels und Firmen-Fitnessstudios vorgestellt. Zudem will es gemeinsam mit dem New Yorker orthopädischen Krankenhaus HSS Trainingskurse für Patienten vor und nach Gelenkersatzoperationen anbieten. Pelotons Geschäft mit teuren Heimtrainern mit Internetanschluss boomte während der Corona-Pandemie. Die hohe Nachfrage ebbte jedoch mit der Wiedereröffnung von Fitnessstudios ab und stürzte das Unternehmen in eine Reihe von Quartalsverlusten.