09:15
Der Schweizer Aktienmarkt startet mit einem negativenn Unterton ins Börsenjahr 2026, obwohl die vorbörslichen Kursen für den Leitindex SMI eine klar positive Eröffnung abzeichnete - ungeachtet der Turbulenzen in Venezuela. Das dortige Geschehen könnte indes einen Vorgeschmack auf ein geopolitisch erneut intensives Jahr liefern, heisst es in einem Kommentar der Onlinebank Swissquote. Zumindest die Ölpreise dürften sich demnach kurzfristig volatiler entwickeln als zuletzt.
Dank einem Jahresendrally mit einem Plus von 3,4 Prozent allein im Dezember beendete der SMI das alte Jahr mit einem Gewinn von über 14 Prozent. Und trotzdem stehen die Zeichen zu Jahresbeginn weiter günstig. Die Vorgaben von den europäischen und amerikanischen Börsen, an denen am Freitag bereits gehandelt wurde, sind jedenfalls mehrheitlich freundlich. In der laufenden Woche stehen verschiedene Konjunkturzahlen im Fokus, wobei der offizielle Arbeitsmarktbericht aus den USA vom kommenden Freitag eine erste wichtige Orientierungshilfe für die Märkte sein dürfte.
Der Schweizer Leitindex SMI notiert gegen 09.10 Uhr um 0,59 Prozent tiefer bei 13'198 Punkten.
Kursbewegende Nachrichten zu einzelnen Titel sind derzeit noch Mangelware. Zu Handelsbeginn büssen Swiss Re (-3,2 Prozent) oder Nestlé (-2,39 Prozent) an Terrain ein. Auch Alcon (-1,68 Prozent) verliert, nachdem am vergangenen Freitag durch die amerikanische Gesundheitsbehörde eine Rückrufaktion für gewisse Chargen eines Sets für Augenoperationen in den USA bekanntgemacht wurde.
Die Mehrheit der Titel dreht nach positiven Anzeichen im vorbörslichen Handel ins Minus. 12 von 20 SMI-Titel tendieren derzeit tiefer. Hingegen deutlich sind etwa die Avancen von Partners Group (+5,05 Prozent), gestützt von einer Aufstufung durch die Citigroup auf «Buy» von «Neutral».
+++
08:10
16 der 20 SMI-Titel tendieren im Plus. Am deutlichsten legt Partners Group nach einer Kaufempfehlung der Citigroup mit +3,57 Prozent zu, gefolgt von Geberit mit +2,12 Prozent und Kühne+Nagel mit +2,1 Prozent. Die grössten Verlierer sind Alcon mit -2,3 Prozent und Logitech mit -1,24 Prozent.
Am breiten Markt, der 1,18 Prozent im Plus ist, gibt es ebenfalls überwiegend Gewinner.
+++
07:48
Mit den Ereignissen in Venezuela habe es für die Finanzmärkte zu Beginn des Jahres den ersten unerwartete Querschläger schon gegeben, heisst es in einem Kommentar der Commerzbank.
Die Verunsicherung dadurch hält sich allerdings noch in Grenzen. So gaben die Ölpreise am Montagmorgen gar leicht nach, wohl auch weil US-Präsident Donald Trump beabsichtigt, die dortige Förderung mithilfe der grossen US-Ölkonzerne wiederzubeleben.
In den Fokus rücken in der laufenden Woche bereits erste Konjunkturdaten aus den USA. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe wird bereits am heutigen Montag vorgelegt und Ende der Woche kommt erstmals seit längerem der US-Arbeitsmarktbericht terminlich wieder nach normalem Turnus.
+++
07:44
Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten.
Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent höher bei 24'539,3 Punkten geschlossen. Die Börsen dies- und jenseits des Atlantiks fanden am ersten Handelstag 2026 keine klare Richtung. Experten verwiesen auf die geringe Aktivität von institutionellen Investoren zwischen den Jahren.
Am Montag veröffentlicht die Investment-Beratungsfirma Sentix ihr Barometer zu den Konjunkturerwartungen der Börsianer im Januar. Diese könnten zulegen: Ökonomen erwarten einen Anstieg des Index auf minus 5,0 nach minus 6,2 Punkten im Dezember.
In den USA warten Anleger auf den Einkaufsmanagerindex für die Industrie im vergangenen Monat, der laut Experten im Vergleich zu November minimal höher ausfallen dürfte. Im Fokus steht zudem die Entwicklung nach dem US-Angriff auf Venezuela. Nach seiner Gefangennahme durch US-Spezialkräfte wird der venezolanische Präsident Nicolas Maduro voraussichtlich erstmals einem Bundesgericht in Manhattan vorgeführt. Ihm wird unter anderem Verschwörung zum Drogen-Terrorismus vorgeworfen.
Ebenfalls am Montag will sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) mit dem US-Vorgehen befassen, das UN-Generalsekretär Antonio Guterres als «gefährlichen Präzedenzfall» bezeichnet hat.
+++
07:39
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
+++
07:22
+++
07:20
Nachdem Maduro am Wochenende abgesetzt worden ist, kündigte US-Präsident Donald Trump an, die USA hätten vor, «Venezuela zu führen».
Über die künftige Regierung des südamerikanischen Landes herrscht nun Unsicherheit. Trump betonte, Washington verlange «vollständigen Zugang» zu dem Land, einschliesslich seiner Ölreserven.
Dies verstärke die geopolitische Unsicherheit, so Christopher Wong von Oversea-Chinese Banking in Singapur. Die unmittelbaren Risiken seien jedoch begrenzt, da «die Entwicklungen in Venezuela eher auf einen relativ schnellen Abschluss hindeuten, als auf einen langwierigen militärischen Konflikt», so der Analyst.
Indessen steigert die wachsende Staatsverschuldung Washingtons die langfristigen Risiken für die US-Wirtschaft. Die frühere Fed-Chefin und Ex-Finanzministerin Janet Yellen sprach am Sonntag auf einer Podiumsdiskussion von zunehmenden Voraussetzungen für eine Situation der fiskalischen Dominanz, bei der die Höhe der Schulden die Zentralbank dazu bewegten, die Zinsen niedrig zu halten, um die Kosten für den Schuldendienst zu minimieren.
Der Goldpreis hat 2025 so stark zugelegt wie seit 1979 nicht mehr. Der Preis des Edelmetalls kletterte auf immer neue Rekordhochs, unterstützt durch Käufe der Zentralbanken und Zuflüsse in börsengehandelte Fonds, die mit Gold hinterlegt sind. Drei aufeinanderfolgende Zinssenkungen der US-Notenbank brachten ebenfalls Rückenwind für die Edelmetalle, die ja keine Zinsen abwerfen.
Silber hat sich im vergangenen Jahr noch stärker verteuert als Gold und Preise erreicht, die bis vor Kurzem nur die optimistischsten Marktbeobachter für möglich hielten. Neben den Faktoren, die auch Gold gestützt haben, profitierte Silber von anhaltenden Sorgen, die US-Regierung könnte letztlich Einfuhrzölle auf das Metall erheben.
+++
06:45
Das Bundesamt für Statistik (BfS) veröffentlicht am Montag die Dienstleistungsumsätze für Oktober sowie die Detailhandelsumsätze für November des vergangenen Jahres. Von Unternehmensseite dürfte es derweil weitgehend ruhig bleiben.
+++
06:20
Der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI, notiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG höher mit 0,4 Prozent bei 13'365 Punkten.
+++
05:40
Die Aktienmärkte in Asien sind am Montag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Angetrieben wurde die Aufwärtsbewegung von starken Kurszuwächsen bei Chip-Aktien, die dem positiven Auftakt des US-Halbleitersektors folgten. Die Aktien des Chip-Testanlagenbauers Advantest legten um 5,14 Prozent zu, während der Hersteller von Chip-Fertigungsanlagen Tokyo Electron um 5,7 Prozent stieg. Der Technologie-Investor SoftBank Group gewann vier Prozent. Die Gewinne zogen sich durch fast alle Branchen: Von den 33 Branchenindizes der Tokioter Börse notierten alle bis auf einen im Plus.
Anleger zeigten sich von dem US-Militäreinsatz in Venezuela am Wochenende unbeeindruckt. US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag erklärt, er stelle Venezuela vorübergehend unter amerikanische Kontrolle. «Die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro durch die USA dürfte kurzfristig keine nennenswerten wirtschaftlichen Folgen für die Weltwirtschaft haben», sagte Neil Shearing, Chefökonom bei Capital Economics. «Aber die politischen und geopolitischen Auswirkungen werden nachhallen.»
Die japanische Börse tendierte fester. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,6 Prozent auf 51'634,7 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 1,9 Prozent höher bei 3472,1 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 1,1 Prozent auf 4011,5 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,6 Prozent auf 4703,4 Punkte.
+++
04:00
+++
03:30
Die Märkte bewerten die Auswirkungen der US-Intervention sowie die Entscheidung der Opec+, die Ölförderung unverändert zu lassen wie folgt: Ein Szenario mit fallenden Ölpreisen sei höchst unwahrscheinlich, sagte Marko Papic, Chefstratege bei BCA Research. Venezuela benötige viel Kapital und technische Hilfe, um seine Produktion wieder hochzufahren. Papic zufolge könnten sogar Aufwärtsrisiken für den Ölpreis entstehen.
+++
03:00
Die Futures auf die US-Börsen tendieren am Montagmorgen ebenfalls uneinheitlich:
- S&P500 Futures: +0,2 Prozent
