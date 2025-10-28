06:22
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank unverändert. Der hiesige Markt kann damit nicht von den guten Vorgaben aus Übersee profitieren. Dies ist primär auf Gewinnmitnahmen bei den US-Futures über Nacht im asiatischen Handel zurückzuführen.
06:14
Asiens Börsen haben am Dienstag ihre jüngsten kräftigen Gewinne gefestigt. Die Hoffnung auf eine Entspannung der globalen Handelsspannungen stützte die Risikobereitschaft der Anleger, während die Rally bei Technologiewerten auf Quartalszahlen grosser Unternehmen in dieser Woche setzte. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent auf 50'452,52 Punkte nach, der breiter gefasste Topix notierte 0,5 Prozent niedriger bei 3'309,28 Zählern. Belastet wurde der Markt durch den Präzisionsmotorenhersteller Nidec, dessen Aktie um 19,45 Prozent abstürzte, nachdem die Tokioter Börse das Unternehmen wegen eines Bilanzskandals auf die Liste möglicher Delistings gesetzt hatte. Die Börse Shanghai gewann 0,2 Prozent auf 4'005,44 Stellen, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 4.726,19 Punkte.
Die Aussicht auf niedrigere Kreditkosten in den USA und Kanada stützte Anleihen, während der Dollar im asiatischen Handel nachgab. «Was als ein von den Fundamentaldaten gestützter Preisanstieg begann, scheint nun vom Enthusiasmus der Einzelhändler getrieben zu sein», sagte Neil Shearing, Chefökonom bei Capital Economics. Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat US-Präsident Donald Trump am Dienstag bei einem Treffen in Tokio ein Investitionspaket im Wert von 550 Milliarden Dollar angeboten. Ihr Land will in den Schiffbau sowie in den Kauf von US-Sojabohnen, Gas und Pick-up-Trucks investieren. Zudem unterzeichneten beide Seiten ein Rahmenabkommen zur Sicherung der Versorgung mit Mineralien und Seltenen Erden.
06:11
06:04
Am Rohstoffmarkt stagnierte die Rohölsorte Brent aus der Nordsee bei 65,65 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte kaum verändert bei 61,33 Dollar. An den Rohstoffmärkten gaben die Ölpreise nach einem Reuters-Bericht nach, wonach acht OPEC+-Staaten bei ihrem Treffen am Sonntag zu einer weiteren Erhöhung der Ölproduktion für Dezember tendieren, da Saudi-Arabien darauf drängt, Marktanteile zurückzugewinnen.
00:06
In Erwartung einer baldigen Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China ist die Rekordjagd an den US-Börsen am Montag weitergegangen. Technologiewerte waren die grössten Profiteure, was auch die Kursgewinne der sieben bedeutendsten US-Techaktien, der «glorreichen Sieben», verdeutlichten.
Der Dow Jones Industrial erklomm gleich zum Handelsstart ein Rekordhoch über 47'500 Punkten. Kurz vor dem Börsenschluss ging es dann noch etwas weiter nach oben, sodass der bekannteste Wall-Street-Index letztlich um 0,71 Prozent auf 47'544,59 Punkte zulegte.
Der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100 setzten ebenfalls ihren Rekordlauf vom Freitag fort, wobei auch diese beiden Indizes gegen Handelsschluss nochmals Fahrt aufnahmen. Der S&P 500 stieg um 1,23 Prozent auf 6'875,16 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,83 Prozent auf 25'821,55 Punkte aufwärts. Alle sieben Tech-Giganten legten zu. Amazon verzeichneten mit plus 1,2 Prozent den geringsten Anstieg. Tesla waren mit plus 4,3 Prozent grösster Profiteur. Die Aktie werde besonders von den Aussichten auf ein baldiges Handelsabkommen beflügelt, sagte ein Händler.
Laut Li Chenggang, dem Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, haben sich China und die USA vorläufig geeinigt. Nun durchlaufe diese Einigung «ein internes Genehmigungsverfahren auf beiden Seiten», hiess es ohne konkretere Angaben. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, bevor sich am Donnerstag US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea treffen werden.
«Eine weitere Eskalation im Zollstreit scheint abgewendet», konstatiert Stratege Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Entschärfung der politischen und handelspolitischen Spannungen sollte - zumindest kurzfristig - die Märkte stabilisieren und mehr Planungssicherheit für die kommenden Monate geben.
Laut Transkript eines Interviews mit dem Sender «CBS News» geht Bessent davon aus, dass die Drohung der USA vom Tisch ist, Extrazölle ab 1. November auf den Import von chinesischen Produkten zu verhängen. Das gelte auch für ein Exportkontrollsystem, das China einführen könnte, sagte Bessent. Es geht dabei um Seltene Erden.
Das brachte Aktien von deren Anbietern deutlich unter Druck. MP Material , USA Rare Earths und Critical Metals büssten zwischen 7,4 und 13,7 Prozent ein. Zuvor hatten Anleger angesichts der Exportbeschränkungen Chinas für Seltene Erden auf eine Verknappung des Angebots dieser Rohstoffe gewettet, die für moderne Technologien unverzichtbar sind. Daraufhin hatten diese Papiere zwischen Anfang und Mitte Oktober kräftig zugelegt.
Qualcomm sprangen an die Nasdaq-Spitze und legten dort letztlich um 11,1 Prozent zu. Der auf den Telekommarkt ausgerichtete Chiphersteller stellte Chips und Computer vor, mit denen er die Nummer eins im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), Nvidia, herausfordern will. Die neue AI200-Produktreihe soll 2026 ausgeliefert werden. Erster Kunde sei das saudi-arabische KI-Startup Humain.
Die Anteilscheine von Avidity Biosciences schnellten um 42,4 Prozent hoch. Der schweizerische Pharmakonzern Novartis will das US-Biotechunternehmen für 12 Milliarden US-Dollar kaufen.
Der Yoga-Bekleidungshändler Lululemon traf auf der Suche nach neuen Wachstumsmöglichkeiten mit der National Football League und dem Sporthändler Fanatics eine Vereinbarung zur Entwicklung einer Fanbekleidungslinie. Die Aktie legte um 1,8 Prozent zu.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)