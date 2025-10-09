Bei der Suche nach weiteren Profiteuren vom Hype um Künstliche Intelligenz sind die Anleger auch bei dem traditionsreichen Industrieausrüster Caterpillar fündig geworden. Das vor allem für seine gelben Bagger bekannte Unternehmen stellt nämlich auch Turbinen zur Stromerzeugung her. Und der weltweite Stromverbrauch von KI-Rechenzentren dürfte in den nächsten Jahren rasant steigen. Damit sicherten sich die Anteilscheine von Caterpillar mit einem Plus von gut drei Prozent den ersten Platz im Dow, nachdem sie im Handelsverlauf ein Rekordhoch erreicht hatten.