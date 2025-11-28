15:35
+++
14:30
Die US-Börsen dürften am «Black Friday» ihren Erholungstrend fortsetzen. Der dortige Aktienhandel endet nach dem gestrigen Feiertag «Thanksgiving» wie üblich früher als sonst. Mangels wichtiger Konjunktur- und Unternehmensnachrichten könnten vor allem stundenlange technische Probleme an der Options- und Terminbörse Chicago Mercantile Exchange (CME) für Gesprächsstoff sorgen. Von dort gab es zuletzt allerdings Meldungen, dass der Betrieb in Kürze wieder aufgenommen wird.
Über eine Stunde vor dem Startschuss taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag 0,3 Prozent höher auf 47'565 Punkten. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,4 Prozent im Plus bei 25'341 Punkten.
Während sich damit Wochengewinne von 2,9 und 7,5 Prozent abzeichnen, sieht die Bilanz für den traditionell guten Börsenmonat November mit einer Stagnation beziehungsweise einem Abschlag von zwei Prozent mau aus. Etwas trösten dürfte die Anleger, dass die US-Indizes nach einem schwachen ersten Halbjahr den Rückstand auf Europas Börsen weitgehend aufgeholt haben. Insbesondere an der Tech-Börse Nasdaq stehen für 2025 inzwischen deutliche Gewinne zu Buche.
«Die Risikostimmung der Finanzmarktakteure dreht dieser Tage im Wochenrhythmus», schrieb Investmentanalyst Henning Oligmüller von der Landesbank Baden-Württemberg am Freitag. Derzeit sei wieder «Risk on» angesagt, denn die Anleger stellten ihre vorherigen Sorgen bezüglich der Kursrisiken im KI-Sektor offenbar einstweilen zurück. Zur Stimmungsaufhellung am Markt dürften die jüngsten Äusserungen aus der Führungsriege der US-Notenbank Fed, welche die Hoffnungen auf eine weitere Leitzinssenkung im Dezember wiederbelebten, massgeblich beigetragen haben.
Bei den schon jüngst klar erholten Micron -Aktien zeichnen sich aktuell weitere Gewinne von 2,9 Prozent ab. Die japanische Regierung beschloss vor dem Wochenende einen Sonderhaushalt in Höhe von umgerechnet 1,6 Milliarden US-Dollar, um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Halbleitern weiter zu fördern. Seit 2021 reservierte der Inselstaat erhebliche Summen für die Wiederbelebung der heimischen Chipindustrie und die Förderung spezifischer Projekte wie etwa eine neue Micron-Fertigungsstätte in Hiroshima.
Die Papiere von Amazon verzeichneten vorbörslich ein Plus von 0,8 Prozent. Die sogenannte «Black-Friday-Woche» des Online-Handelsriesen mit zahlreichen Rabattaktionen hat bereits am 20. November begonnen und läuft noch bis zum 1. Dezember. Auch viele andere Branchenunternehmen locken mit Preissenkungen. Nach Einschätzung von Marshal Cohen, Chefberater für den Einzelhandel beim Forschungsunternehmen Circana, gibt es aber wenig Grund zur Euphorie. So dürften die Gesamtausgaben etwa auf Vorjahresniveau liegen, wogegen der Absatz schrumpfen sollte.
+++
13:25
Europas Aktienmärkte haben am Freitag kaum verändert tendiert. Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets sprach von «traditionell dünnen Umsätzen am Tag zwischen Thanksgiving und dem Start des Weihnachtsgeschäfts.»
Der EuroStoxx 50 notierte am Mittag mit auf 5653,28 Punkten unverändert. Ausserhalb des Euroraums tendierte der Schweizer SMI ebenfalls kaum verändert, während der britische FTSE 100 um 0,21 Prozent auf 9713,90 Punkte anzog und damit von den Gewinnen des Ölsektors profitierte.
Die Veränderungen der Einzelsektoren hielten sich naturgemäss in Grenzen. An der Spitze lagen die Ölwerte, die sich von den vorherigen Verlusten etwas erholten. Die Ölpreise hatten weiter zugelegt und damit ihre Vortagsgewinne ausgebaut. Allerdings stehen die Ölnotierungen vor ihrem vierten Verlustmonat in Folge, was die längste Verluststrecke seit 2023 wäre.
Ansonsten brachten Analystenstimmen leichte Impulse. Heineken profitierten von einer Hochstufung durch die Deutsche Bank auf «Buy». Die Aktie gewann 1,1 Prozent. Zugleich gaben AB Inbev leicht nach. Hier hatte sich ebenfalls die Deutsche Bank geäussert und die Aktien von «Buy» auf «Hold» abgestuft.
+++
13:05
Die Futures auf die US-Aktienmärkte tendieren höher:
+++
11:45
Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am späten Vormittag am Freitag minim schwächer. Dabei hat sich der Leitindex SMI nach einer gehaltenen Eröffnung im Verlauf leicht abgeschwächt. Händler beschreiben das Geschäft als ruhig und die Umsätze als dünn. Es fehlten die Impulse. Wegen des Feiertags Thanksgiving waren am Vortag die US-Börsen geschlossen und der heutige Handel ist verkürzt. Daher müssten die Europäer erneut weitgehend ohne US-Impulse zurechtkommen, heisst es am Markt. Ob sich im Verlauf wieder ein leicht positiver Trend durchsetzt, werde sich zeigen. Denn nach 7 Sitzungen mit einem Kursgewinn könnte es auch zu einer Konsolidierung kommen. Punktuell könnte auch der Monatsultimo noch gewisse Akzente setzen.
Viele Marktteilnehmer in den USA dürften heute gar nicht anwesend sein, heisst es weiter. Sie dürften dank des Feiertags ein Brücke in ein verlängertes Wochenende geschlagen haben. Denn am heutigen Freitag, dem Black Friday, startet die Phase der Weihnachtseinkäufe. Und das Weihnachtsgeschäft dürfte gut begonnen haben. Laut Angaben des US-Datenkonzerns Salesforce dürften die Online-Verkäufe am Thanksgiving-Feiertag gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 6 Prozent auf 8,6 Milliarden US-Dollar steigen. Und die National Retail Federation (NFR) erwartet, dass die Feiertagsumsätze in diesem Jahr erstmals 1 Billion US-Dollar übersteigen werden. Dabei lautet laut Raiffeisen-Analysten die Gleichung: «Wird konsumiert, läuft die Wirtschaft.»
Für Kursbewegungen sorgen unter anderem Analystenkommentare. So stehen Swatch (-1,4 Prozent) erneut unter Druck. Dies nach einem weiteren negativen Analystenkommentar. Mit JPMorgan hat nach der UBS am Vortag zwar ein weiteres Geldhaus das Kursziel für Swatch erhöht, gleichzeitig aber die Verkaufsempfehlung bestätigt. Doch bleiben die neuen Kursziele dabei klar unter dem aktuellen Kurs.
Klar im Minus notieren zudem die Medizintechnikwerte Straumann (-1,2 Prozent), Sonova (-0,7 Prozent) und Alcon (-0,3 Prozent). Aber auch die PS von Lindt & Sprüngli (-0,6 Prozent) und die Titel von Barry Callebaut (-0,9 Prozent) geben nach.
Auf der anderen Seite bauen die zyklischen VAT (+0,8 Prozent) die Gewinne stetig aus. Gekauft werden zudem SGS (+1,17 Prozent), ABB (+0,95 Prozent) sowie Sika (+0,47 Prozent). Sika haben inzwischen aber einen Grossteil der anfänglichen Gewinne eingebüsst. Hier hatte zunächst eine Aufstufung auf «Equal Weight» von «Underweight» durch Barclays für stärkeren Auftrieb gesorgt.
Im breiteren Markt stechen Dottikon ES (+10,46 Prozent) hervor, die nach unerwartet starken Halbjahreszahlen gar auf ein Mehrjahreshoch von 366,00 Franken steigen.
Bei SoftwareOne (+7,8 Prozent) bewegt ein Analystenkommentar den Kurs nach oben. Berenberg hat die Abdeckung mit «Buy» aufgenommen.
+++
10:21
Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt haben es die Anleger am «Black Friday» ruhig angehen lassen. Der Dax verlor zuletzt 0,1 Prozent auf 23'746 Punkte. Damit steuert der deutsche Leitindex auf ein etwa dreiprozentiges Wochenplus zu. Der eigentlich gute Börsenmonat November würde aber immer noch mit einem Abschlag von knapp einem Prozent zu Ende gehen.
Für den MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten ging es am Freitagvormittag um 0,1 Prozent auf 29'554 Zähler aufwärts. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 sank um 0,1 Prozent.
«Der Dax konsolidiert auf hohem Niveau. Auffällig ist das Ausbleiben von Gewinnmitnahmen. Anleger setzen offenbar darauf, dass die Thanksgiving-Rally nach dem Feiertagshandel in den USA noch etwas weiterlaufen kann. Diese Stabilisierung ist positiv und erzeugt Vertrauen, dass die Kurskapriolen des Novembers tatsächlich hinter uns liegen könnten», kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.
«Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine hat die Stimmung in Europa verbessert», konstatierte Aktienstratege Emmanuel Cau von der Barclays Bank. Die Risikobereitschaft komme zurück, auch wegen neu entfachter Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed im Dezember und den wieder anziehenden Kursen im Technologiesektor. Er glaubt, dass ein Waffenstillstand ein grosses Extremrisiko für Europa beseitigen und die Anleger dazu zwingen würde, über die positiven Aspekte einer weiteren Deeskalation nachzudenken.
Neue Impulse aus den USA könnten am Freitag mau bleiben, denn dort wird nach dem Feiertag Thanksgiving nur verkürzt gehandelt. An dem für das Weihnachtsgeschäft wichtigen «Black Friday» stehen Shopping-Schnäppchen im Fokus. An den New Yorker Börsen nutzen viele Anleger diese Zeit für ein verlängertes Wochenende.
Mit einem Kursplus von 1,7 Prozent war die Aktie der Deutschen Börse Spitzenreiter im Dax. Wie seit gestern bekannt ist, spricht mit dem Fondsvertriebsspezialisten Allfunds über eine Übernahme. Es gibt eine unverbindliche Offerte. Tom Mills vom Analysehaus Jefferies sprach in diesem Zusammenhang von einer deutlich besser passenden Branchenlogik als bei der früheren Offerte des Konkurrenten Euronext für Allfunds. Er geht davon aus, dass dadurch das Ergebnis je Aktie der Deutschen Börse im mittleren einstelligen Prozentbereich gesteigert wird. Allerdings sei das Ausmass der Synergien aus der Übernahme noch unklar.
Die Aktien von Delivery Hero setzten ihre jüngste Erholung mit einem Kurssprung von 8,0 Prozent fort. Der Essenlieferdienst stehe unter dem Druck mehrerer Grossaktionäre, einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Die kolportierten Forderungen nach einem Strategiewandel und einer Branchenkonsolidierung zeigten, dass sich etwas tue, kommentierte Barclays-Analyst Andrew Ross. Er habe seit Monaten darauf hingewiesen, dass der Status Quo bei Delivery Hero nicht haltbar sei.
Die am Vortag neu angefachten Übernahmespekulationen rund um Puma werden am Freitag etwas nüchterner gesehen. Zuletzt sank der Kurs des Sportartikelherstellers um 2,9 Prozent. Tags zuvor hatte es einen Kurssprung um fast 19 Prozent gegeben. In diesem Jahr liegen die Puma-Aktien immer noch mit mehr als der Hälfte im Minus.
Die Aktien von Wacker Chemie fielen nach einem kritischen Analystenkommentar am MDax-Ende um 3,8 Prozent und dampften ihren Vortagesgewinn von 3,3 Prozent wieder ein. Die US-Bank JPMorgan stufte die Wacker-Aktie von «Neutral» auf «Underweight» ab und senkte das Kursziel von 60 auf 50 Euro. Analyst Chetan Udeshi glaubt, dass das Geschäft mit dem Halbleiterrohstoff Polysilizium wegen eines massiven Überangebots an Wafern in der Lieferkette die nächste Sparte Spezialchemie-Unternehmens sein wird, die unter Druck gerät.
Udeshi senkte auch sein Anlagevotum für Evonik von «Overweight» auf «Neutral» und das Kursziel von 20 auf 14 Euro. Er reagierte damit auf den zyklischen und strukturellen Druck, unter dem der Spezialchemiekonzern steht. Der Experte kappte deshalb seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 und 2027. Die Evonik-Papiere verloren 1,3 Prozent.
+++
09:28
Die Aufwärtsbewegung an den asiatischen Börsen geht auch zum Wochenausklang weiter. Die anhaltenden Spekulationen auf eine Zinssenkung in den USA und eine geldpolitische Straffung in Japan hievten den 225 Werte umfassenden Tokioter Nikkei-Index am Freitag um 0,2 Prozent ins Plus. Der breiter gefasste Topix rückte um 0,3 Prozent vor. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen legten ebenfalls um jeweils knapp ein halbes Prozent zu.
Der Mangel an frischen Impulsen grenze jedoch die Kursgewinne ein, sagte Maki Sawada, Strategin beim Finanzdienstleister Nomura. Die am Freitag veröffentlichten Daten zur Kerninflation in Tokio, die über den Erwartungen lag, verstärkten die Spekulationen auf eine Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) im kommenden Monat. Zu den grössten Gewinnern zählten etwa die Aktien des Maschinenbauers Okuma mit einem Plus von 6,7 Prozent.
Die Erwartung einer strafferen Geldpolitik in Japan stützte zudem den Yen, der sich von seinem Zehn-Monats-Tief entfernte. In China drückte die Krise des Immobilienentwicklers Vanke auf die Stimmung. Die Anleihen des Unternehmens brachen auf Rekordtiefs ein, nachdem Vanke erstmals eine Verschiebung der Rückzahlung einer Anleihe beantragt hatte.
Die in Hongkong notierten Aktien fielen zeitweise um gut zwei Prozent auf ein Rekordtief, während die in Shenzhen notierten Titel um 3,7 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 2008 sanken. Experten zeigten sich jedoch gelassen. «Insgesamt haben wir ein günstiges Umfeld für Risikoanlagen», sagte Vincenzo Vedda, Chefanleger bei der DWS.
+++
09:10
Der Schweizer Aktienmarkt startet zum Wochenschluss und am letzten Handelstag im November unverändert. Es fehlten die Impulse, heisst es am Markt. Wegen des Feiertags Thanksgiving waren am Vortag die US-Börsen geschlossen und der heutige Handel ist verkürzt. Daher müssten die Europäer erneut weitgehend ohne US-Impulse zurechtkommen, heisst es weiter. Ob sich im Verlauf daher wieder ein leicht positiver Trend durchsetzt, werde sich zeigen. Denn nach 7 Sitzungen mit einem Kursgewinn könnte es auch zu einer Konsolidierung kommen. Allerdings dürften die Umsätze eher dünn sein.
Viele Marktteilnehmer in den USA dürften heute gar nicht anwesend sein, heisst es weiter. Denn am heutigen Black Friday startet die Phase der Weihnachtseinkäufe. Und das Weihnachtsgeschäft dürfte gut begonnen haben. Laut Angaben des US-Datenkonzerns Salesforce dürften die Online-Verkäufe am Thanksgiving-Feiertag gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 6 Prozent auf 8,6 Milliarden US-Dollar steigen. Und die National Retail Federation (NFR) erwartet, dass die Feiertagsumsätze in diesem Jahr erstmals 1 Billion US-Dollar übersteigen werden.
Der Schweizer Leitindex SMI notiert gegen 09:10 Uhr um 0,02 Prozent höher bei 12'837 Punkten. Damit steuert der SMI nicht nur auf eine positive Wochen- sondern auch auf eine starke Monatsbilanz zu. Auf Wochensicht hat der SMI rund 1,6 und auf seit Anfang Monat um rund 5 Prozent hinzugewonnen. 12 von 20 SMI-Werte werden höher erwartet.
Da es am Berichtstag keine Nachrichten aus den Reihen der Bluechips gibt, erhalten Analystenkommentare ein grösseres Gewicht. Sika (+1,04 Prozent) setzen sich an die Spitze des SMI. Barclays hat die Empfehlung nach dem Investorentag beim Bauchemiekonzern auf «Equal Weight» von «Underweight» erhöht. Als Gründe für die Hochstufung werden unter anderem die strategischen Programme wie Effizienzmassnahmen und M&A genannt.
+++
08:10
+++
08:07
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der Bank Julius Bär leicht höher mit 0,07 Prozent. Dabei indizieren 19 von 20 SMI-Werte im grünen Bereich, am deutlichsten der Baustoffzulieferer Sika mit +1,61 Prozent. Die restlichen Aufschläge bewegen sich in einer Bandbreite von +0,03 (Zurich Insurance) bis +0,15 Prozent (Richemont und Partners Group). Logitech muss als einziger Titel Abschläge von -0,58 Prozent hinnehmen.
Auch der breite Markt tendiert mit +0,08 Prozent leicht höher. Den grössten Aufschlag verzeichnet Dottikon ES mit +4,12 Prozent. Zuvor hat der Pharmazulieferer starke Halbjahresergebnisse vorgelegt.
+++
07:55
Damit hat sich der Dollar weiter stabilisiert. In den letzten Tagen waren die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank wieder stark gestiegen. Und dies hatte den Greenback geschwächt. Mittlerweile wird eine weitere Zinssenkung des Fed um 25 Basispunkte im Dezember wieder fast vollständig eingepreist.
Das liege möglicherweise zum Teil daran, dass sich mit Kevin Hassett als Spitzenkandidat für die Nachfolge als Fed-Chef wohl ein Vertreter einer lockeren Geldpolitik herauskristallisiert habe, so ein Devisen-Experte. Zudem zeigten US-Konjunkturdaten zwar weiterhin keinen grossen Einbruch, aber doch eine langsame Abkühlung der US-Volkswirtschaft, was ebenfalls für eine Zinssenkung spreche.
Neue Impulse aus den USA könnten am Freitag dünn bleiben, denn dort dürften viele Marktteilnehmer nach dem Feiertag Thanksgiving vom Vortag nicht ins Büro kommen. An dem für das Weihnachtsgeschäft wichtigen «Black Friday» stehen Shopping-Schnäppchen im Fokus. In den USA nutzen viele Marktteilnehmer diese Zeit für ein verlängertes Wochenende.
+++
07:50
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
+++
07:45
Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit wenig Bewegung in den Handel starten.
Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent höher bei 23'767,96 Punkten geschlossen. Angesichts fehlender Impulse von der Wall Street, die wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen blieb, fassten europäische Anleger Aktien nur mit spitzen Fingern an.
Im Fokus zum Wochenschluss steht der deutsche Inflationsbericht für November. Die Verbraucherpreise in der Bundesrepublik dürften in diesem Monat wieder gestiegen sein. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einer Teuerungsrate von 2,4 Prozent.
Im Oktober lag sie noch bei 2,3 Prozent. Für den Anstieg dürften vor allem höhere Energiekosten sorgen, aber auch die Preise für Dienstleistungen dürften überdurchschnittlich zulegen. Ausserdem veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit (BA) ihre Arbeitsmarktbilanz für November.
Für die Jahreszeit üblich ist ein leichter Rückgang der Arbeitslosenzahl - im Oktober war sie auf 2,911 Millionen gesunken.
+++
07:35
Die Ölpreise haben am Freitag weiter zugelegt und damit ihre Vortagsgewinne etwas ausgebaut. Dennoch sieht die Bilanz auf Monatssicht schwach aus: Die Ölnotierungen stehen vor ihrem vierten Verlustmonat in Folge, was die längste Verluststrecke seit 2023 wäre.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 63,66 US-Dollar und damit 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zuletzt vor technischen Problemen um 43 Cent auf 59,08 Dollar. Bei der Berechnung des WTI-Futures an der Chicago Mercantile Exchange kam es aufgrund einer technischen Panne zu Problemen im frühen Handel. Der Live-Handel mit dem Future war zuletzt gestoppt.
Am Markt wird heute mit einem eher ruhigen und impulslosen Handel gerechnet nach dem «Thanksgiving»-Feiertag am Donnerstag in den USA.
Weiterhin stehen die Friedensbemühungen im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Blick der Märkte. Im Raum steht nach Verhandlungen der USA und der Ukraine in Genf über einen Friedensplan, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein weiteres Mal US-Präsident Donald Trump treffen könnte. Zuletzt signalisierten Kiew und Washington, dass eine weitgehend gemeinsame Position bestehe.
Zudem findet am Wochenende ein Treffen der Opec+-Mitglieder statt.
+++
06:20
Der Schweizer Leitindex SMI notiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG 0,1 Prozent im Minus bei 12'836 Punkten.
Am letzten Handelstag der Woche legt der Pharmazulieferer Dottikon ES seine Halbjahreszahlen vor. Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco veröffentlicht die Zahlen zur hiesigen Wirtschaftsleistung im dritten Quartal und die Konjunkturforschungsstelle KOF das Konjunkturbarometer für den November.
Zudem findet an den US-Börsen am «Black Friday» ein verkürzter Handelstag statt, nachdem die Märkte am Vortag, dem Feiertag Thanksgiving, geschlossen waren.
+++
05:15
Die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung in den USA hat den asiatischen Aktienmärkten am Freitag zum Ende eines turbulenten Monats Auftrieb gegeben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio blieb fast unverändert bei 50'117,4 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte um 0,1 Prozent auf 3'373,1 Zähler zu. Die Börse in Shanghai gewann 0,2 Prozent auf 3883,4 Stellen, und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 4525,9 Punkte.
In Japan hielten sich die Anleger vor den wichtigen Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Bank of Japan (BOJ) im Dezember zurück. «Bei begrenzten Impulsen ist die Kaufaktivität begrenzt», sagte die Nomura-Strategin Maki Sawada. Die am Freitag veröffentlichten Daten zur Kerninflation in Tokio, die über den Erwartungen lag, verstärkten die Spekulationen auf eine Zinserhöhung der BOJ bereits im kommenden Monat. Zu den grössten Gewinnern zählten die Aktien von Okuma mit einem Plus von 5,1 Prozent, während Screen Holdings 1,9 Prozent nachgaben.
In China drückte die Krise des Immobilienentwicklers Vanke auf die Stimmung. Die Anleihen des Unternehmens brachen auf Rekordtiefs ein, nachdem Vanke erstmals eine Verschiebung der Rückzahlung einer Anleihe beantragt hatte. Die in Hongkong notierten Aktien fielen um fast zwei Prozent auf ein Rekordtief, während die in Shenzhen notierten Titel um mehr als drei Prozent auf den niedrigsten Stand seit 2008 sanken. Dennoch sehen einige Marktteilnehmer ein positives Umfeld für risikoreiche Anlagen. «Insgesamt haben wir ein günstiges Umfeld für Risikoanlagen», sagte Vincenzo Vedda, Chief Investment Officer bei DWS.
+++
04:30
Die Spekulationen auf eine Zinserhöhung in Japan stützten den Yen, der sich von seinem Zehn-Monats-Tief erholt hatte.
+++
03:45
Die Ölpreise legten am Freitag leicht zu, standen aber vor dem vierten monatlichen Verlust in Folge. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 63,54 Dollar. US-Leichtöl WTI kostete mit 59,08 Dollar 0,7 Prozent mehr. Als Belastungsfaktor galten zuletzt die Bemühungen der USA um einen Friedensplan im Ukraine-Krieg.
+++
23:55
Die US-Börsen waren am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen und starten am Freitag in einen verkürzten Handel.
Am Mittwoch hatte der Dow-Jones-Index mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 47'427,1 Punkten geschlossen. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 6812,6 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,8 Prozent auf 23'214,7 Stellen an.
Die Futures auf die US-Kurse tendieren derweil höher:
(cash/AWP/Reuters)