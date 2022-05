06:15

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,4 Prozent höher geschätzt.

+++

06:00

Die Börsen in Japan und China haben am Dienstag wegen eines Feiertags geschlossen.

+++

05:45

Der Euro steigt 0,1 Prozent auf 1,0280 Franken. Der Dollar steht unverändert bei 97,74 Rappen.

Anlageexperte Renato Flückiger - «Die grösste Gefahr für den Dollar ist eine unerwartet rasche Abkühlung der US-Wirtschaft» https://t.co/uI7k347W2w pic.twitter.com/8ATXJNQF0N — cash (@cashch) May 2, 2022

+++

02:00

Am US-Aktienmarkt haben Schnäppchenjäger am Montag letztlich für eine Erholung nach dem Kursrutsch am Freitag gesorgt. Insbesondere die schwankungsanfälligen Technologieaktien legten am Montag wieder zu. Zehnjährige US-Anleihen rentierten im Handelsverlauf erstmals seit Dezember 2018 wieder mit drei Prozent.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,26 Prozent höher bei 33 061,50 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Februar abgesackt war. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,57 Prozent auf 4155,38 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Ende um 1,72 Prozent auf 13 075,85 Punkte nach oben.

Die Grundstimmung der Anleger ist derweil weiter von Vorsicht geprägt, bevor am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank auf der Agenda steht. Wenn die Fed ihre geldpolitischen Beschlüsse bekannt gibt, gehen Anleger derzeit von einer Erhöhung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte aus. "Doch darüber hinaus warten die Investoren auf neue Erkenntnisse über die zusätzlich anstehenden Schritte zur Bekämpfung der Inflation", blickten die Experten der Privatbank Metzler über die konkreten Beschlüsse hinaus. Die Fed steht nach Einschätzung von Experten erst am Beginn eines Zinserhöhungszyklusses. In einem Umfeld steigender Zinsen verlieren Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren an Attraktivität.

Unter den schwächsten Werten im S&P 500 sackten die Aktien von Moody's um knapp fünf Prozent ab. Der Finanzrating-Anbieter hatte im ersten Quartal mit seinem Gewinn die Erwartungen verfehlt und den Jahresausblick gekürzt. Demgegenüber zählten die Papiere von Activision Blizzard mit einem Plus von gut drei Prozent zu den grössten Gewinnern im Index. Hier wurde darauf verwiesen, dass Investoren-Legende Warren Buffett mittlerweile zehn Prozent an dem Computerspiele-Konzern halte.

Die B-Anteilscheine von Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway fielen um 1,4 Prozent. Diese hatte den operativen Gewinn zum Jahresstart wegen grösserer Belastungen in Teilen des Versicherungsgeschäfts nur konstant gehalten. Gestiegene Schadensforderungen beim Erstversicherer Geico drückten die Resultate in dem Bereich.

Bei den Einzelwerten erholten sich Amazon-Aktien leicht um 0,2 Prozent, nachdem der Online-Händler am Freitag nach enttäuschenden Geschäftszahlen um 14 Prozent eingebrochen war. Auch Apple rückte um 0,2 Prozent vor. Die Titel des iPhone-Herstellers hatten zunächst nachgegeben, nachdem ein zurückhaltender Ausblick die Aktie schon am Freitag belastet hatte. Dem US-Konzern droht in der Europäischen Union wegen des Bezahldienstes Apple Pay eine hohe Kartellstrafe.

Die Aktien der Facebook-Muttergesellschaft Meta zogen 5,3 Prozent an, nachdem sie im vergangenen Monat fast zehn Prozent gefallen waren. Auch die Anteilsscheine von Microsoft, Tesla und Nvidia legten nach heftigen Kursrückgängen im April zwischen 2,5 und 5,3 Prozent zu.

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)