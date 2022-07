08:05

Gemäss vorbörslichen Angaben der Bank Julius Bär wird der SMI mit einem Minus von 0,44 Prozent und einem Punktewert von 11'046 den Handel eröffnen. Die einzige Aktie unter den Gewinnern ist diejenige von Richemont (plus 1,4 Prozent). Unter den stärksten Verlierern sind die Aktien von UBS (minus 0,78 Prozent) und ABB (minus 0,76 Prozent) vertreten.

Neue Kursziele:

Lonza : JPMorgan senkt auf 770 (900) Fr. - Overweight

: JPMorgan senkt auf 770 (900) Fr. - Overweight ABB : Julius Bär senkt auf 36 (38) Fr. - Buy

: Julius Bär senkt auf 36 (38) Fr. - Buy Sika : JPMorgan senkt auf 277 (333) Fr. - Neutral

: JPMorgan senkt auf 277 (333) Fr. - Neutral SGS : UBS senkt auf 2450 (2800) Fr. - Neutral

: UBS senkt auf 2450 (2800) Fr. - Neutral Givaudan : CFRA senkt auf 3300 (4000) Fr. - Hold

: CFRA senkt auf 3300 (4000) Fr. - Hold Idorsia : Jefferies senkt auf 25 (29) Fr. - Buy

: Jefferies senkt auf 25 (29) Fr. - Buy Adecco : UBS senkt auf 45 (50) Fr. - Buy

: UBS senkt auf 45 (50) Fr. - Buy Barry Callebaut : Goldman Sachs senkt auf 2600 (2700) Fr. - Buy

: Goldman Sachs senkt auf 2600 (2700) Fr. - Buy Dormakaba: Julius Bär senkt auf 485 (530) Fr. - Hold

Der SMI wird gemäss vorbörslichen Angaben der IG Bank um 0,7 Prozent tiefer in den Handel starten.

Die asiatischen Märkte haben am Montag zunächst an Boden verloren. Die Sorge um einen weltweiten Konjunkturabschwung schwächt die Risikobereitschaft der Anleger. "Die Risikomärkte sind offensichtlich für eine Art von Abschwung eingepreist, aber sind sie auch für eine richtige Rezession eingepreist? Ich würde sagen, nein", sagte Ray Attrill von der National Australia Bank (NAB). "In diesem Sinne ist es schwer zu sagen, dass wir einen Tiefpunkt erreicht haben, was die Risikostimmung angeht".

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 27'705 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 135,99 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,7549 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9621 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0207 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9821 Franken.

