Der SMI hält seine Gewinne vom Morgen und steigt 0,75 Prozent auf 12’270.20. Grösste Gewinner sind Logitech (Kursziel-Erhöhung) und Roche (Produkt-News).

ABB (-1,8%) verliert aufgrund eines negativen Analystenkommentars. Jefferies senkt das Kursziel für ABB auf 28 von 30 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Hold". Er senke seine operative EBITA- Schätzung für 2022 wegen des zunehmenden Margendrucks um 5 Prozent, schreibt Analyst Simon Toennessen. Seine Erwartung für den EBITA im zweiten Quartal liege zudem um 4 Prozent unter dem Konsens. Die sei auf schwächere Prozess- /Robotikmargen zurückzuführen. Zudem gehe er davon aus, dass die Unternehmensleitung aufgrund des Inflationsdrucks und des Gegenwinds in der Lieferkette weiterhin eine pessimistische Aussage machen werde.

Nach zuletzt positiven Signalen vom US-Arbeitsmarkt setzen immer mehr Anleger auf größere Zinsanhebungen in den USA und schmeißen Anleihen aus ihren Depots. Im Gegenzug zieht die Rendite zweijähriger US-Bonds auf 2,49 Prozent, den höchsten Stand seit drei Jahren. Damit liegt der Wert deutlich über der Rendite von 2,41 Prozent der Treasuries mit einer zehnjährigen Laufzeit. Börsianer werten dies als Vorzeichen für eine anstehende Rezession.

09:50

Die Ölpreise haben sich zu Beginn der neuen Woche zunächst nur wenig verändert. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,65 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 11 Cent auf 99,38 Dollar.

09:20

Die türkischen Konsumentenpreise sind im März so stark gestiegen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Sie legten um 61,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt am Montag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten sogar eine Teuerungsrate von 61,6 Prozent erwartet, nachdem diese im Februar noch bei rund 54 Prozent gelegen hatte. Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflationsrate auch am Jahresende noch bei mehr als 50 Prozent stehen wird - nicht zuletzt infolge der nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine stark gestiegenen Energiepreise.

Turkey's inflation rate exceeds 60% for the first time in two decades. pic.twitter.com/uVWEkCgdaq — Adam Samson (@adamsamson) April 4, 2022

Die türkische Zentralbank strebt eigentlich eine Teuerungsrate von fünf Prozent an, wird dieses Ziel nach eigenen Prognose aber auch im kommenden Jahr noch deutlich verfehlten: Dann soll das Plus bei durchschnittlich 8,2 Prozent liegen. Die Inflation lag in den vergangenen fünf Jahren meist im zweistelligen Bereich, was an den Einkommen und Ersparnissen der Türken zehrt. Experten geben der Notenbank eine Mitschuld an der Entwicklung. Sie hat trotz der drastischen Abwertung der Landeswährung Lira ihren Leitzins in der zweiten Jahreshälfte 2021 schrittweise von 19,0 auf 14,0 Prozent gesenkt. Dabei müsste sie nach Einschätzung der meisten Ökonomen das Gegenteil tun, nämlich mit höheren Zinsen die eigene Währung attraktiver machen.

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag mit Gewinnen in die neue Woche. Nach wie vor stünden zwar der Krieg in der Ukraine, volatile Energiepreise und die Rezessionsangst im Fokus der Marktteilnehmer, doch diese Belastungsfaktoren würden im Augenblick von den Anlegern ausgeblendet, heisst es in einem Kommentar von IG.

Grosse Aufmerksamkeit bleibt auf die Zentralbanken gerichtet. Es stellt sich vor allem die Frage, ob die US-Notenbank wegen der hohen Inflation trotz der vielen Unsicherheiten an ihrem geldpolitischen Straffungskurs festhalten wird. Dabei könnte eine Rezession drohen, wie die invers gewordene US-Zinsstrukturkurve signalisiert. Vor diesem Hintergrund dürfte am kommenden Mittwoch das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank unter Investoren auf grosses Interesse stossen. Derweil geht hierzulande die Bilanzsaison 2021 der Unternehmen zu Ende. Nur noch wenige kleine Nachzügler aus der zweiten Reihe werden Geschäftszahlen zum vergangenen Jahr liefern.

SMI notiert legt kurz nach Handelseröffnung 0,72 Prozent hinzu auf 12'266 Punkten.

An der Spitze stehen die Aktien von Logitech (+3,5%). Goldman Sachs hat das Kursziel auf 107 von 88 Franken erhöht und empfiehlt die Aktie zum Kauf.

Roche steigen um 1,4 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat zu einem Zulassungsantrag für die Covid-19-Therapie Actemra/RoActemra des Pharmakonzerns ein beschleunigtes Prüfverfahren ("Priority Review") gewährt.

Novartis und Richemont gewinnen jeweils 0,9 Prozent. Novartis will mit einer neuen Organisationsstruktur und einem neuen Betriebsmodell in den kommenden zehn Jahren die angepeilten Wachstumsziele erreichen. Mit den getroffenen Massnahmen will der Pharmariese zudem bis 2024 Einsparungen in Höhe von mindestens 1 Milliarde US-Dollar erzielen.

Bei Richemont dürfte ein Analystenkommentar der UBS für das Plus verantwortlich sein. Die Grossbank hat das Kursziel auf 167 von 159 Franken erhöht. Das Rating lautet "Buy".

Auf den hinteren Rängen steigen Idorsia um 1,5 Prozent fester gestellt. Ursache sind auch hier positive Nachrichten, nämlich über das Mittel Clazosentan, das bei speziellen Hirnblutungen zum Einsatz kommen soll.

ABB (-1%) werden von einem negativen Analystenkommentar von Jefferies belastet.

08:20

Neue Kursziele bei Schweizer Aktien ABB: Barclays senkt auf 34 (36) Fr. - Equal Weight

ABB: Jefferies senkt auf 28 (30) Fr. - Hold

Landis+Gyr: JPMorgan senkt auf 65 (70) Fr. - Underweight

Landis+Gyr: Vontobel senkt auf 68 (69) Fr. - Hold

Logitech: Goldman Sachs erhöht auf Buy (Neutral) - Ziel 107 (88) Fr.

Richemont: UBS erhöht auf 167 (159) Fr. - Buy

Sika: Jefferies senkt auf 374 (375) Fr. - Buy

Sulzer: Credit Suisse erhöht auf 110 (104) Fr. - Buy

SFS: UBS senkt auf 150 (155) Fr. - Buy

Schindler: Barclays senkt auf 205 (220) Fr. - Equal Weight

08:05

Die Schweizer Börse dürfte zu Wochenbeginn klar höher in den Handel gehen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär 0,78 Prozent höher. Am Freitag hatte der Schweizer Aktienmarkt mit einem Plus von 0,14 Prozent leicht zugelegt und damit auch die Woche mit einem kleinen Gewinn von 0,5 Prozent beendet.

Stärker zulegen können Logitech (+2,6%) nach einer Heraufstufung von Goldman Sachs. Auch Richemont (+1,3%) profitieren von einem positiven Analystenkommentar.

Am breiten Markt legen Idorsie (+2,4%) nach positiven Studienresultaten zu einem Mittel gegen Hirnblutungen zu.

07:35

Am Montag wird der deutsche Leitindex Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Auch an den anderen europäischen Börsen sind die vorbörslichen Indikatoren freundlich. Trotz immer düsterer Konjunkturprognosen war der deutsche Aktienmarkt stabil in das neue Quartal gegangen. Der Dax legte am Freitag 0,2 Prozent auf 14'446 Zähler zu. Positiv gewertete Signale vom US-Arbeitsmarkt hatten die Kurse gestützt. Im März entstanden zwar mit 431'000 neuen Jobs weniger neue Jobs in den USA als erwartet.

Doch wurden die Februar-Zahlen deutlich nach oben korrigiert. Zudem fiel die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote auf 3,6 Prozent von 3,8 im Februar. Die Daten untermauerten die Stärke der US-Wirtschaft, sagten Analysten. Jedoch heizten sie auch die Zinsspekulationen an. Relevante Konjunkturdaten sind zum Wochenstart rar. Aus den USA stehen lediglich die US-Industrieaufträge an, die nach Einschätzung von Analysten im Februar um 0,6 Prozent rückläufig waren. Aus Deutschland wird die Handelsbilanz erwartet. Die chinesischen Börsen bleiben am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

07:10

Bisher hat Russland zur Überraschung vieler Investoren einen Zahlungsausfall vermeiden können. Doch der nächste grosse Test steht am heutigen Montag an. Es wird eine Staatsanleihe über zwei Milliarden Dollar fällig und muss zurückgezahlt werden.

Das Vertrauen gerade der ausländischen Investoren ist ohnehin stark beschädigt. Die Kurse russischer Anleihen sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine Ende Februar nahezu eingebrochen. Ein Zahlungsausfall sei gut möglich, die Aussichten dafür stünden bei etwa 50:50“, sagt Ulrich Kater, Chefvolkswirt bei der Dekabank.

06:30

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,37 Prozent höher. Am Freitag hatte der Schweizer Aktienmarkt mit einem Plus von 0,14 Prozent leicht zugelegt und damit auch die Woche mit einem kleinen Gewinn von 0,5 Prozent beendet.

06:00

Die Aktienmärkte in Asien eröffneten am Montag verhalten. Die Anleger reagierten auf die Ankündigung möglicher weiterer Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs. Die Anleihemärkte loteten das Risiko einer harten Landung der US-Wirtschaft aus. Die Ölpreise gaben nach. Die Börse in China war wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 27.689 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1946 Punkten.

#5things: China says it’s found a new Covid variant. Reports of war crimes spur calls for tougher Russia sanctions. Political chaos erupts in Pakistan. Here's what you need to know at the start of Asia's trading day https://t.co/FysdDI1n8l — Bloomberg Next China (@next_china) April 4, 2022

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 122,58 Yen und legte 0,4 Prozent auf 6,3625 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9261 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1049 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0237 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3111 Dollar.

