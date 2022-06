06:10

Der SMI wird bei der IG Bank 0,63 Punkte höher geschätzt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent höher bei 27.'713 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1932 Punkten.

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag damit stärker gezeigt. Die Anleger warten nun auf den umfassenden Beschäftigungsbericht des US-Arbeitsministeriums. Sollte sich herausstellen, dass sich der Arbeitsmarkt verlangsamt, könnte das die US-Notenbank Fed davon überzeugen, die Zinssätze für den Rest des Jahres nur noch langsam anzuheben. "Für Aktien könnte derzeit alles, was als Begrenzung der Zinserhöhung durch die Fed angesehen werden könnte, als unterstützend angesehen werden. Daher sind schwache Makrodaten positiv für Aktien", sagte Rob Carnell, Leiter der Asienforschung bei ING.

