11:45

Die US-Termingeschäfte weisen darauf hin, dass es an den amerikanischen Börsen zu Gewinnen kommen könnte. So steigen die Dow Jones-Futures um 0,31 Prozent, die S&P 500-Futures um 0,36 Prozent und die Nasdaq-Futures um 0,42 Prozent.

+++

11:35

Der SMI steigt mit 0,3 Prozent und steht bei 11'127 Punkten.

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenstart uneinheitlich. Nach einem schwächeren Start notiert der Leitindex SMI mittlerweile zwar im Plus. Dieses verdankt er aber in erster Linie den beiden Pharma-Schwergewichten Roche und Novartis. Denn insgesamt sei bei den Investoren zu Beginn dieser datengeladenen Woche eher eine gewisse Zurückhaltung auszumachen, sind sich Händler einig.

So schwappt in dieser Woche eine regelrechte Zahlenwelle über die Märkte: Rund ein Drittel aller Unternehmen im Stoxx-600-Index in Europa und ebenso viele im S&P-500 in den USA legen im Verlauf dieser Woche ihre Quartalsdaten vor. Zur Wochenmitte folgt dann die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und damit das wohl wichtigste Ereignis. Das Fed dürfte die Leitzinsen abermals um 75 Basispunkte erhöhen. Steigende Zinsen machen die Risikopapiere vor allem in geopolitisch und wirtschaftlich unsicheren Zeiten unattraktiver, erklärt ein Händler die Zurückhaltung. Auch der erneut gesunkene deutsche Ifo-Index sei eher ein Dämpfer, werde er doch als Vorbote einer Rezession gewertet.

Eine fulminante Kehrtwende haben die Aktien der Julius-Bär-Gruppe hingelegt. Nachdem sie zum Auftakt noch unter den grössten Verlieren zu finden waren, sind sie nun mit +1,2 Prozent einer der grössten Gewinner. Dabei hat der Vermögensverwalter mit dem am Morgen vorgelegten Halbjahresergebnis die Markterwartungen sowohl bezüglich der Gewinnzahlen wie auch der verwalteten Vermögen verfehlt. Positiv gewertet wird allerdings die Verbesserung bei den Neugeldzuflüssen zum Ende des Semesters.

Ein Händler spricht dennoch von einem verrückten Markt. Denn im Gegenzug schmierten die Aktien von Logistikkonzern Kühne+Nagel (-3,2 Prozent) nach starken Zahlen ab. An sich müsste es genau umgekehrt sein. Aber ein ähnliches Muster sei schon in der vergangenen Woche zu beobachten gewesen. "Crazy Market", lautet seine Kurzbewertung.

Es sind vor allem die Kursgewinne von Roche (+1,0 Prozent) und Novartis (+0,3 Prozent), die den Gesamtmarkt aktuell stützen. Schwergewicht Nummer 3, Nestlé (-0,2 Prozent) hinken hinterher. Der Nahrungsmittelkonzern wird an diesem Donnerstag Zahlen vorlegen.

Gefragt sind auch die beiden Uhrenhersteller Richemont (+1,6 Prozent) und Swatch (+1,3 Prozent). Richemont haben in der Vorwoche bereits deutlich zugelegt, nachdem sie Mitte des Monats nach Quartalszahlen zunächst klar verloren hatten.

Überwiegend freundlich tendieren auch die Vertreter der Finanzbranche. Dabei ziehen insbesondere Versicherer wie Swiss Re (+1,4 Prozent), Swiss Life (+1,1 Prozent) und Zurich (+0,7 Prozent) klar an. Die beiden Grossbanken CS (+0,5 Prozent) und UBS (+0,4 Prozent) folgen. Sie werden beide in den nächsten Tagen über den Geschäftsverlauf im zweiten Quartal berichten.

Neben Kühne+Nagel fallen verschiedene Vertreter aus der Gesundheitsbranche mit teilweise klar überdurchschnittlichen Kursverlusten auf. Allen voran geben Lonza um 2,3 Prozent nach. Sonova und Straumann folgen mit Kursverlusten von bis zu 1,9 Prozent. Bei allen dreien seien kurzfristige Gewinnmitnahmen immer wieder möglich, heisst es im Handel.

Auch in den hinteren Reihen gehören Gesundheitswerte zu den grössten Verlieren. Spexis, Obseva oder auch Medartis gehören mit Abgaben von bis zu 6,3 Prozent zu den grossen Verlieren.

Generell abwärts geht es auch für Vertreter der Technologiebranche wie VAT, Logitech und Temenos, die zwischen 1,5 und 1,1 Prozent verlieren. Hier verweisen Händler auf die schwachen US-Vorgaben.

In den hinteren Reihen sorgt bei Bobst (+15 Prozent) für Gesprächsstoff. Hauptaktionär JBF Finance SA hat den Publikumsaktionären ein Übernahmenagebot unterbreitet.

Gefragt sind auch Peach Property (+2,8 Prozent) nach Aussagen zum Geschäftsverlauf. Dagegen geben Flughafen Zürich (-1,7 Prozent) nach einem Analystenkommentar verstärkt nach.

+++

11:30

Refinitiv-Kunden können wieder auf die Kurse der Schweizer Aktienbörse zugreifen. Der Datenanbieter hatte zeitweise mit Problemen zu kämpfen.

+++

11:05

Auch bei cash.ch:

Aktien - Besteht bei diesem Dividenden-Liebling wieder Grund zur Zuversicht? https://t.co/wBvBguOKVt pic.twitter.com/DeBl3OjDV2 — cash (@cashch) July 25, 2022

+++

11:00

Momentan steht der SMI mit 0,2 Prozent im Plus und steht bei 11'117 Punkten. Die grössten Gewinne können die Aktien von Richemont (plus 1,6 Prozent) und Swiss Re verbuchen (plus 1,3 Prozent). Mit den grössten Verlusten hat hingegen die Aktie von Lonza (minus 1,6 Prozent) zu kämpfen.

+++

10:35

Derzeit können über Refinitiv keine aktuellen Kurse der Schweizer Aktienbörse abgerufen werden. Von dem Problem seien Kunden weltweit betroffen, teilt der Datenanbieter mit. Die Untersuchungen über die Gründe liefen.

+++

10:30

Ein Quartalsergebnis und gekappte Ziele lösen einen Ausverkauf bei Philips aus. Die Aktien der Medizintechnik-Firma fallen in Amsterdam um rund zehn Prozent. Die Senkung der Umsatzprognosen komme nicht überraschend, schreiben die Analysten der Investmentbank Jefferies. Die Aussichten für die operative Gewinnmarge seien dagegen deutlicher zurückgenommen worden als erwartet.

+++

10:05

Die Aktie von Bobst steht mit einem Gewinn von 14,9 Prozent momentan an der Spitze des SPI.

+++

09:30

Der SMI liegt mit 0,1 Prozent im Minus und steht bei 11'086 Punkten.

Zum Wochenstart lassen die Anleger am Schweizer Aktienmarkt Vorsicht walten. Für den Leitindex SMI geht es daher im frühen Handel erst einmal abwärts. Damit befindet er sich in guter Gesellschaft. Auch an wichtigsten europäischen Börsenplätze geben die Kurse zunächst etwas nach. Erst im weiteren Wochenverlauf warteten einige Impulse und wichtige Datensätze auf die Marktteilnehmer und sorgten zum Wochenstart für Zurückhaltung, kommentiert ein Händler.

"Insbesondere die US-Notenbanksitzung und die vielen Unternehmenszahlen sorgen für eine angespannte Haltung bei den Investoren", so der Börsianer weiter. Der Wochenauftakt werde denn auch gleich vom deutschen Ifo-Index bestimmt. Angesichts von Energieknappheit und Rezessionssorgen wird mit einer deutlichen Stimmungseintrübung gerechnet. Gleichzeitig rücke der Fokus der Investoren immer stärker in Richtung Berichtssaison. Rund ein Drittel aller Unternehmen im Stoxx-600-Index in Europa und ebenso viele im S&P-500 in den USA legen im Verlauf dieser Woche ihre Quartalsdaten vor.

Die mit Abstand grössten Verluste verzeichnen die beiden "Zahlenkinder" Kühne+Nagel (-4,9 Prozent) und Julius Bär (-3,6 Prozent). Während sich der Logistikkonzern Kühne+Nagel nach starken Quartalszahlen eher vorsichtig über das zweite Halbjahr äussert, haben die Zahlen von Julius Bär enttäuscht. Die Gruppe hat im ersten Halbjahr einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen müssen.

Logistik und Gütertransport - Kühne+Nagel steigert den Gewinn im zweiten Quartal massiv https://t.co/7YKTthCqgr pic.twitter.com/XZlGOE9EhI — cash (@cashch) July 25, 2022

Das Gegenstück stellen Richemont-Aktien (+0,6 Prozent) dar, die an ihre starke Performance der Vorwoche anknüpfen.

+++

09:20

Neue Kursziele:

+++



09:00

Der SMI sinkt mit 0,35 Prozent und steht bei 11'096 Punkten. Unter den grössten Gewinnern sind die Aktien der UBS (plus 0,22 Prozent) und Richemont (plus 1,4 Prozent) zu finden. Die grössten Verluste verzeichnet die Aktie von Lonza (minus 2,1 Prozent).

Insgesamt rechnen Börsianer damit, dass sich viele Investoren zum Wochenstart ohnehin eher an der Seitenlinie positionieren werden. Am Mittwoch steht nämlich der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda und damit das wohl wichtigste Ereignis in dieser Woche, wie zahlreiche Beobachter meinen. Die meisten Beobachter gehen von einer weiteren Erhöhung um 75 Basispunkte aus. Zum Wochenstart steht aber zunächst der deutsche Ifo-Index auf der Agenda. Angesichts von Energieknappheit und Rezessionssorgen wird mit einer deutlichen Stimmungseintrübung gerechnet.

Amerikanischer Zinsentscheid - Vorschau: US-Zinsausblick gibt Börsen die Richtung vor https://t.co/HsruGI5uCt pic.twitter.com/BKMDcgy3bf — cash (@cashch) July 23, 2022

+++

08:05

Gemäss vorbörslichen Angaben der Bank Julius Bär wird der SMI mit einem Minus von 0,44 Prozent und einem Punktewert von 11'046 den Handel eröffnen. Die einzige Aktie unter den Gewinnern ist diejenige von Richemont (plus 1,4 Prozent). Unter den stärksten Verlierern sind die Aktien von UBS (minus 0,78 Prozent) und ABB (minus 0,76 Prozent) vertreten.

+++

06:50

Neue Kursziele:

+++

06:05

Der SMI wird gemäss vorbörslichen Angaben der IG Bank um 0,7 Prozent tiefer in den Handel starten.

+++

05:00

Die asiatischen Märkte haben am Montag zunächst an Boden verloren. Die Sorge um einen weltweiten Konjunkturabschwung schwächt die Risikobereitschaft der Anleger. "Die Risikomärkte sind offensichtlich für eine Art von Abschwung eingepreist, aber sind sie auch für eine richtige Rezession eingepreist? Ich würde sagen, nein", sagte Ray Attrill von der National Australia Bank (NAB). "In diesem Sinne ist es schwer zu sagen, dass wir einen Tiefpunkt erreicht haben, was die Risikostimmung angeht".

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 27'705 Punkten.

+++

04:30

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

04:15

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 135,99 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,7549 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9621 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0207 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9821 Franken.

+++

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

(Bloomberg/Reuters/AWP/cash)