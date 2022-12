Die Zinserhöhungen der Notenbanken zur Bekämpfung der galoppierenden Inflation forderten ihren Tribut. Zwar hat sich die Inflation schon 2021 zurückgemeldet. Sie wurde vorerst aber als vorübergehendes Phänomen betrachtet, ehe die zweistelligen Teuerungsraten an vielen Orten das Gegenteil bewiesen und die Währungshüter zu Aktionismus, sprich einer Verschärfung der Geldpolitik zwangen, Rezessionsgefahr hin oder her.



Der seit Februar anhaltende Krieg der Russen in der Ukraine und die noch immer nicht abzuschreibende Corona-Pandemie, welche derzeit vor allem China umtreibt, waren und sind noch immer - nebst der Zinswende - die sehr unangenehmen Begleiter und Beeinflusser der Weltwirtschaft.



13'000 Punkte als ferne Erinnerung



In diesem toxischen Umfeld gab der SMI bis kurz vor Weihnachten rund 17 Prozen nach. Dies ist der höchste Jahresverlust für die hiesigen Blue Chips seit dem schwarzen Börsenjahr 2008. Dazwischen ergab sich einzig noch 2018 ein zweistelliges Minus. Von den direkten Vorjahren fielen 2019 und 2021 mit Avancen von 20 und mehr Prozent sehr stark aus, während im ersten Corona-Jahr 2020 die Kurse unter dem Strich mehr oder weniger stagnierten.



Das Jahres- und Allzeithoch des SMI bei ganz knapp unter 13'000 Punkten wurde bereits am ersten Handelstag des nun auslaufenden Börsenjahres markiert und ist nur noch ferne Erinnerung. Abgesehen von zwei Erholungsversuchen im März und im Sommer ging es in der Folge bis zum Jahrestief im September auf noch knapp über 10'000 Punkte um rund 3'000 Punkte nach unten, ehe im Schlussquartal eine leichte Erholung folgte.



"Um es zurückhaltend zu formulieren: Es war ein herausforderndes Börsenjahr", sagte Remo Rosenau, Leiter Research bei der Helvetischen Bank, gegenüber AWP. "Seit 2012 wurden die Aktienmärkte von den tiefen Zinsen getrieben, nun haben diese schneller und deutlicher gedreht als erwartet."



Man könnte sagen, dass angesichts des völlig veränderten Zinsumfelds, der sich abzeichnenden Rezession zumindest in Teilen der Welt und angesichts der übrigen Widrigkeiten der Einbruch der Aktien noch relativ moderat gewesen sei. Zumal der SMIC, also der SMI bereinigt um den Abzug der Dividenden, lediglich rund 14 Prozent nachgegeben hat.



Novartis und Nestlé kaschieren Teil der Schwäche



Aber einmal mehr täuscht der Leitindex wegen der hohen Gewichtung der Schwergewichte, diesmal speziell wegen Novartis und Nestlé, über die Gesamtentwicklung hinweg. Darauf verweist auch Rosenau: "Der Swiss Performance Index (SPI), welcher die Dividenden enthält, hält sich in der Regel besser als der SMI. Das hat er mit einem Minus von ebenfalls rund 17 Prozent diesmal aber nicht."



Und noch interessanter ist laut Rosenau der Vergleich mit dem SMIM, welcher die 30 grössten Unternehmen abbildet, die hinter den 20 grössten Firmen des SMI folgen. Dieser hat mit einer negativen Performance seit Jahresbeginn von rund 27 Prozent nochmals deutlich schlechter abgeschnitten als der SMI.



"Die Korrektur ist brutaler als es die allgemein bekannten Indizes vermuten lassen", so Rosenau. Der SMIM zeige, dass viele Aktien solider Schweizer Industrieunternehmen unter die Räder gekommen seien. Die Aktiendepots vieler Investoren dürften deshalb um einiges schlechter aussehen als der Hauptindex.