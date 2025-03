«Frankfurter Modern Value ETF»

Die aus einem Börsenclub hervorgegangene Firma Shareholder Value Management legt seit einigen Jahren einen aktiv gemanagten «Frankfurter Modern Value ETF» mit Fokus Value-Investing auf. Das Vorgehen zielt in erster Linie auf den Kapitalerhalt und damit die Vermeidung des permanenten Kapitalverlustes ab. Dabei gelten im Kern die vier einfachen Prinzipien des Value Investings: Die Sicherheitsmarge muss vorhanden sein.