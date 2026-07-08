In den Fokus dürften auch die ​Protokolle der ersten Zinssitzung der US-Notenbank unter Leitung ​des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh rücken. Sie werden am Abend veröffentlicht. Börsianer hoffen auf Einblicke in ‌die internen Diskussionen über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed. Die Währungshüter hatten den Leitzins auf der Sitzung im Juni konstant gehalten, aber eine mögliche Straffung im ​Jahresverlauf ​avisiert. Ein Schwächeanfall am US-Jobmarkt hatte ⁠zuletzt die Spekulationen über eine Zinserhöhung gedämpft.