Der KI-Boom steht am Abend vor seinem nächsten Härtetest, wenn die US-Technologiekonzerne Alphabet und Microsoft nach Börsenschluss an der Wall Street ihre Quartalsberichte vorlegen. Anleger suchen nach Belegen dafür, dass sich die enormen Investitionen ​in die KI-Infrastruktur auszahlen. Es gehe weniger um die tatsächlichen Gewinne als um die Frage, ob ​die hohen Ausgaben für das KI-Wachstum zu nachhaltigem Umsatzwachstum führten, erklärte Chris ​Brigati, Investmentchef beim Finanzdienstleister SWBC. Zuletzt hatte eine Reihe von Finanzierungsankündigungen wie etwa vom Facebook-Konzern Meta Platforms sowie der geplante Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic der Branche ‌neuen Schwung verliehen.