17:30
Die grössten Verluste im Leitindex muss Kühne+Nagel (-1 Prozent) verkraften. Auch Logitech gibt 0,8 Prozent nach.
+++
16:15
Anziehende Technologiewerte halten US-Anleger zum Start der Weihnachtswoche bei Laune. Der Dow-Jones-Index eröffnet am Montag 0,2 Prozent höher bei 48'240 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq steigen jeweils rund ein halbes Prozent auf 6866 beziehungsweise 23'460 Zähler. Vor allem Aktien aus der Technologiebranche erholen sich nach den jüngsten Kursverlusten weiter. Starke Prognosen des Chipherstellers Micron haben die Stimmung zuletzt aufgehellt.
Für Rückenwind sorgt auch die Aussicht, dass Nvidia seinen zweitstärksten KI-Chip H200 vor dem chinesischen Neujahrsfest Mitte Februar nach China liefern könnte. Dies teilte der US-Chipkonzern chinesischen Kunden mit, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider berichtet. Es herrsche jedoch weiter Unsicherheit, da die Regierung in Peking den Kauf noch genehmigen müsse.
+++
16:05
Spekulationen über eine Übernahme durch den US-Pharmariesen Eli Lilly treiben die Aktien von Abivax nach oben. Die Papiere des französischen Biotechunternehmens springen an der Börse in Paris um rund 15 Prozent nach oben. Die französische Nachrichten-Website «La Lettre» hatte berichtet, Eli Lilly habe sich Anfang Dezember mit dem französischen Finanzministerium getroffen. Dabei sei es um eine mögliche Genehmigung für eine Übernahme von Abivax gegangen. Abivax lehnte eine Stellungnahme ab. «Sollte das Treffen tatsächlich stattgefunden haben, würde dies darauf hindeuten, dass sich die Unternehmen grundsätzlich auf einen Preis geeinigt haben», sagt ein Händler.
+++
15:30
+++
14:50
Die US-Börsen dürften zu Beginn der verkürzten Weihnachtshandelswoche ihren Schwung vom vergangenen Freitag mitnehmen. So notieren vor dem offiziellen Handelsstart die Futures auf den Technologieaktien bestückten Nasdaq 100 0,7 Prozent höher. Das Barometer könnte seine im Monatsverlauf angefallenen Verluste wettmachen. Die US-Leitindex Dow-Jones-Futures sind 0,06 Prozent im Plus. Das vor zehn Tagen erreichte Rekordhoch bei 48.887 Punkten haben Anleger im Blick.
Anleger setzten auf eine Jahresendrally eines starken Börsenjahres mit dem Thema KI als einer der Triebfedern. Micron gewannen vorbörslich weitere 3,7 Prozent dazu. Im Jahr 2025 zählen die Titel des Chipherstellers zu den besten im Nasdaq 100. In der Vorwoche hatte Micron den Ausblick erhöht.
Marvell Technology kletterten um 1,3 Prozent hoch, nachdem die Citigroup sich positiv geäussert hatte mit Blick auf die im nächsten Monat anstehende Techmesse CES.
Eine Nachbesserung der Offerte von Paramount Skydance für Warner Brothers Discovery liess die Papiere des Hollywood-Riesen um 4 Prozent vorbörslich steigen. Netflix , das Warner Bros. auch schlucken will, sollte auch im Auge behalten werden.
Im Rohstoffsektor griffen Anleger bei Gold-, Silber- und Kupferproduzenten wie Newmont , Coeur Mining oder Freeport McMoran zu. Die Nachfrage nach den Metallen mit Preisen in Rekordhöhen ist ungebrochen hoch, bei Gold vor allem durch geopolitische Spannungen getrieben, bei Silber und Kupfer vom Bedarf der Tech-Industrie.
Die Papiere des Mischkonzerns Honeywell gaben vorbörslich um mehr als 1 Prozent nach im Zuge eines angepassten Ausblicks aufgrund der ausgegliederten Spezialmaterialien-Sparte Solstice.
+++
14:20
Nvidia plant laut einem Bericht von Reuters, ab Mitte Februar mit der Auslieferung seiner H200-GPUs nach China zu beginnen - vorausgesetzt, die entsprechenden behördlichen Genehmigungen werden erteilt. Die Aktie legt deshalb im vorbörslichen Handel zeitweise um knapp 2 Prozent zu.
Die Auslieferungen könnten noch vor dem chinesischen Neujahrsfest starten, berichtete Reuters unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die ersten Bestellungen sollen aus bestehenden Lagerbeständen bedient werden. Das Volumen der initialen Lieferungen könnte zwischen 5’000 und 10’000 Modulen liegen, was rund 40’000 bis 80’000 H200-Chips entspreche, so zwei der Quellen.
Unter der Annahme einer Genehmigung durch die US-Regierung will Nvidia die Produktionskapazitäten ausweiten, wobei zusätzliche Aufträge ab dem zweiten Quartal aus der erweiterten Produktion bedient werden sollen.
+++
14:00
Die Titel von Honeywell verlieren vorbörslich zeitweise rund 3 Prozent. Honeywell hatte angekündigt, das Geschäft mit Advanced Materials ab dem vierten Quartal 2025 als aufgegebenen Geschäftsbereich (discontinued operations) zu klassifizieren und zugleich den Ausblick für das vierte Quartal zu senken.
Neu rechnet Honeywell mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,48 bis 2,58 US-Dollar, nach zuvor 2,52 bis 2,62 US-Dollar. Diese Schätzung liegt unter dem Konsens von 2,57 US-Dollar. Der Umsatz soll bei 9,8 bis 10,0 Milliarden US-Dollar liegen, gegenüber der bisherigen Prognose von 10,1 bis 10,3 Milliarden Dollar sowie Markterwartungen von 10,19 Mrd. US-Dollar.
Zudem gab das Unternehmen eine einmalige Belastung von rund 470 Millionen Dollar im vierten Quartal im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit um Flexjet bekannt. Diese werde jedoch keinen Einfluss auf die Non-GAAP-Kennzahlen oder die Prognose haben.
+++
13:25
Die Aktie von Clearwater Analytics legt in der US-Vorbörse um rund 9 Prozent zu. Grund ist die verbindliche Vereinbarung über die Übernahme von Clearwater durch ein von Permira und Warburg Pincus geführtes Investorenkonsortium geschlossen. Die Transaktion bewertet das Unternehmen mit rund 8,4 Milliarden Dollar und sorgte für Kursgewinne im vorbörslichen Handel.
Die Differenz zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem Kaufpreis entspricht dem Risiko, dass die Übernahme nicht zustande kommt. Denn die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Clearwater Analytics und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen werden.
+++
13:00
Die Futures für die US-Aktienmärkte notieren vor dem Start höher:
+++
11:40
Der Schweizer Aktienmarkt neigt zu Beginn der Weihnachtswoche leicht zur Schwäche. Der Markt lege nach der positiven Vorwoche, als die Zinssenkung der US-Notenbank Fed und die als besser als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten dem Leitindex SMI zu einem Wochenplus von mehr als zwei Prozent verholfen hatten, eine Verschnaufpause ein. Dabei hatte der Rückgang der US-Inflation die Zinssenkungserwartungen 2026 untermauert. Allerdings übten einige Analysten auch Kritik an den US-Daten, die wegen des Regierungsstillstands nicht über alle Zweifel erhaben seien.
Viele Anleger seien in der durch die Weihnachtsfeiertage verkürzten Woche nicht mehr anwesend, heisst es am Markt. "Und die, die noch hier sind, halten sich eher zurück", meint ein Händler. Dadurch bröckelten die Kurse etwas ab. Ab Mittwoch bleibt die Schweizer Börse geschlossen. In der kommenden, der letzten Woche im alten Jahr, ist die Börse ebenfalls nur am Montag und Dienstag geöffnet. Dabei meiden die Anleger defensive Werte, während zyklische und Finanzwerte laut Händlern eher gefragt sind. Zudem belasteten die SMI-Schwergewichte den Gesamtmarkt, heisst es weiter. Dabei haben sich Novartis und Roche mit der US-Regierung über tiefere Medikamentenpreise in den USA geeinigt und damit eine Unsicherheit ausgeräumt.
Im Angebot seien vor allem defensive Werte wie der Pharmawert Roche (-1,1 Prozent). Rivale Novartis (-0,02 Prozent) hat sich derweil in die Gewinnzone erholt. Ein Händler meint, er hätte eine positivere Kursreaktion erwartet. Denn die beiden Pharmariesen hätten ja eine grosse Unsicherheit ausräumen können, nachdem sie sich zusammen mit anderen Branchenvertretern mit der US-Regierung auf tiefere Medikamentenpreise geeinigt haben. Sowohl Roche als auch Novartis halten auf Anfrage von AWP an ihrer Guidance fest. Dass Roche schlechter performe liege wohl daran, dass der "Bon Roche" zuletzt viel besser als Novartis gelaufen sei, meint ein Händler.
Die Versicherer Zurich (-0,4 Prozent) und Swiss Life (-0,6 Prozent) sowie der SLI-Neuzugang Helvetia Baloise (-0,7 Prozent) geben ebenfalls klar nach. Auch bei letzteren beiden dürfte es sich um Gewinnmitnahmen handeln, nachdem sie 2025 jeweils mehr als 30 Prozent hinzugewonnen haben.
Die Aktien von Swatch (+0,6 Prozent), die von Helvetia Baloise aus dem SLI verdrängt und in den SMIM "abgestiegen" sind, werden dagegen fester gehandelt. "Der Wechsel in den SMIM wirkt sich nicht selten positiv auf den Kurs aus", meint ein Händler. Denn eine "grosse Aktie " in dem von kleineren Unternehmen geprägten SMIM-Index habe ein grösseres Gewicht als eine kleinere im von grösseren Werten dominierten SLI.
Unter Abgaben leiden auf den hinteren Rängen die Aktien von Clariant (-1,7 Prozent). Nach der Gewinnwarnung vom vergangenen Freitag gibt es auch heute eine negative Neuigkeit zu Clariant. So haben mit der MOL Group und Braskem weitere Firmen eine Schadensersatzklage im Zusammenhang mit Ethylen-Kartellverfahren gegen den Chemiekonzern und vier Unternehmen eingereicht. Analysten verweisen dabei auf die Unsicherheiten hinsichtlich Dauer und Ausgang der Verfahren.
Mit Barry Callebaut (-1,1 Prozent) und Emmi (-1,1 Prozent) geben neben Nestlé und Lindt & Sprüngli noch weitere Lebensmittelaktien nach.
+++
11:00
Der Swiss Performance Index (SPI) notiert am Vormittag um 0,3 Prozent im Minus bei 18’040 Zählern. Lediglich zyklischer Konsum (+0,4 Prozent) und der Instustriesektor (+0,1 Prozent) befinden sich in der Gewinnzone. Versorger (-1,8 Prozent), nicht-zyklischer Konsum (-0,7 Prozent) und der Gesundheitssektor (-0,5 Prozent) gehören zu den Schlusslichtern.
+++
10:30
SoftBank treibt mit Hochdruck den Abschluss einer Finanzierungszusage über 22,5 Milliarden US-Dollar für OpenAI bis zum Jahresende voran. Dafür greift der Konzern auf eine Reihe von Massnahmen zur Mittelbeschaffung zurück, darunter der Verkauf von Beteiligungen, und könnte zudem auf noch nicht in Anspruch genommene Margin-Darlehen zurückgreifen, die durch den wertvollen Anteil an dem Chipunternehmen Arm Holdings besichert sind, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.
Die «All-in»-Wette auf OpenAI zählt zu den bislang grössten Engagements von SoftBank-Chef Masayoshi Son, der damit die Position seines Konzerns im Rennen um künstliche Intelligenz stärken will. Um die erforderlichen Mittel aufzubringen, hat Son bereits den gesamten Nvidia-Anteil von SoftBank im Wert von 5,8 Milliarden US-Dollar verkauft, Beteiligungen an T-Mobile US im Umfang von 4,8 Milliarden US-Dollar veräussert und den Personalbestand deutlich reduziert.
+++
09:55
Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Handel am Montag etwas schwächer. Viele Anleger seien in der durch die Weihnachtsfeiertage verkürzten Woche nicht mehr anwesend, heisst es am Markt. "Und die, die noch hier sind, halten sich eher zurück", meint ein Händler. Dadurch bröckelten die Kurse eher ein wenig ab. Ab Mittwoch bleibt die Schweizer Börse geschlossen. In der kommenden, der letzten Woche im alten Jahr, ist die Börse ebenfalls nur am Montag und Dienstag geöffnet.
Und auch die wenigen Spezialsituationen belebten das Geschäft kaum. So haben sich Novartis und Roche mit der US-Regierung über tiefere Medikamentenpreise in den USA geeinigt. Und heute ist der erste Handelstag der kürzlich fusionierten Versicherungsgesellschaft Helvetia Baloise als Mitglied des SLI. Sie ersetzen die Aktien von Swatch, die nun Mitglied des SMIM sind. Andere kursbewegende Impulse seien zudem nicht auszumachen.
Schwächer sind die Pharmatitel Novartis (-0,1 Prozent) und Roche GS (-0,8 Prozent). Dabei fällt eine monatelange Unsicherheit von den beiden Werten ab. Beide Konzerne haben sich zusammen mit anderen Branchenvertretern mit der US-Regierung auf tiefere Medikamentenpreise geeinigt. Sowohl Roche als auch Novartis halten auf Anfrage von AWP an ihrer Guidance fest.
Auch die Versicherer Swiss Life (-0,6 Prozent) und Zurich (-0,4 Prozent) sowie SLI-Neuzugang Helvetia Baloise (-1,3 Prozent) sind etwas leichter.
Die Aktien von Swatch (+1 Prozent), die von Helvetia Baloise in den SMIM "abgestiegen" sind, werden dagegen fester gehandelt. "Der Wechsel in den SMIM wirkt sich nicht selten positiv auf den Kurs aus", meint ein Händler.
+++
09:30
Die Bank of Japan (BoJ) dürfte während der verbleibenden Amtszeit von Gouverneur Kazuo Ueda bis Anfang 2028 die Leitzinsen noch drei Mal auf insgesamt 1,5 Prozent anheben, sagte der frühere Notenbankrat Makoto Sakurai am Montag gegenüber Reuters.
Der erste Schritt auf 1,0 Prozent könnte je nach Stärke der US-Wirtschaft sowie der inländischen Lohn- und Preisentwicklung bereits im Juni oder Juli kommenden Jahres erfolgen, so Sakurai.
Weitere Zinserhöhungen dürften jedoch zunehmend schwieriger werden, da sich die Finanzierungskosten dann dem als neutral geltenden Zinsniveau annähern würden und Kritik von reflationistisch orientierten Beratern der eher geldpolitisch lockeren Premierministerin Sanae Takaichi auslösen könnten, sagte er in dem Interview.
«Die BoJ wird das nicht offen sagen, sieht aber wahrscheinlich 1,75 Prozent als das geschätzte neutrale Zinsniveau an. Ein Anstieg auf 1,5 Prozent läge komfortabel darunter und würde der BoJ dennoch ausreichend Spielraum lassen, die Zinsen bei Bedarf wieder zu senken», erklärte Sakurai, der weiterhin engen Kontakt zu amtierenden Entscheidungsträgern pflegt.
+++
09:09
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag laut vorbörslichen Indikationen wenig verändert starten. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind zwar dank frisch angefeuerter Zinssenkungshoffnungen an die US-Notenbank gut. Aber die Aktivitäten und Umsätze dürften sich in der wegen der Weihnachtsfeiertage verkürzten Woche dennoch in Grenzen halten. Viele Marktteilnehmer hätten sich nämlich bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet, heisst es am Markt. Ab Mittwoch bleibt die Schweizer Börse geschlossen. In der kommenden, der letzten Woche im alten Jahr ist die Börse ebenfalls nur am Montag und Dienstag geöffnet.
Allerdings gibt es Spezialsituationen, die das Geschäft durchaus beleben könnten. Zum einen haben sich Novartis und Roche mit der US-Regierung über tiefere Medikamentenpreise in den USA geeinigt. Zum anderen sind ab heute die Aktien der fusionierten Versicherungsgesellschaft Helvetia Baloise Mitglied des SLI. Sie ersetzen die Aktien von Swatch, die nun Mitglied des SMIM sind.
Schwächer sind die Pharmatitel Novartis (-0,5 Prozent) und Roche GS (-0,6 Prozent). Dabei fällt eine monatelange Unsicherheit von den beiden Werten ab. Beide Konzerne haben sich zusammen mit anderen Branchenvertretern mit der US-Regierung geeinigt auf tiefere Medikamentenpreise geeinigt. Sowohl Roche als auch Novartis halten auf Anfrage von AWP an ihrer Guidance fest.
Alcon (+0,2 Prozent) wiederum hat von seinem Recht aus dem Fusionsvertrag mit STAAR Gebrauch gemacht, die Vertagung der ausserordentlichen Generalversammlung zu verlangen. Die aoGV zur geplanten Übernahme durch Alcon hätte am letzten Freitag stattfinden sollen und wird nun am 6. Januar 2026 durchgeführt. Weitere Angaben dazu gab es nicht. Alcon hatte jüngst aufgrund der Gegenwehr aus dem STAAR-Aktionariat das ursprüngliche Angebot nachgebessert.
+++
08:20
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
+++
08:04
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,17 Prozent tiefer auf 13'150 Punkten indiziert. Kein SMI-Titel wird im Plus erwartet. Besonders Novartis (-0,6 Prozent) geben vorbörslich nach.
+++
07:30
Der chinesische Immobilienentwickler Vanke wird voraussichtlich noch am Montag das Ergebnis einer Anleihegläubigerabstimmung bekannt geben. Gegenstand der Abstimmung ist der Vorschlag, die Rückzahlung einer 2 Milliarden Yuan (rund 284 Millionen US-Dollar) schweren Anleihe um ein Jahr zu verschieben, um einen Zahlungsausfall zu vermeiden.
Seitdem der Immobilienriese China Evergrande im Jahr 2021 eine Schuldenkrise im chinesischen Immobiliensektor ausgelöst hat, sind zahlreiche Entwickler mit Anleiherückzahlungen in Verzug geraten, teils mit erheblichen Marktverwerfungen. Analysten warnen jedoch, dass Vankes starke Präsenz in chinesischen Top-Tier-Städten das Vertrauen der Käufer in diesen bislang stabileren Märkten beeinträchtigen könnte - mit negativen Folgen für den gesamten Sektor, der einst rund 25 Prozent der chinesischen Wirtschaftsleistung ausmachte.
Die Anleihegläubiger hatten einen früheren Vorschlag Vankes zur Verlängerung der Rückzahlung bereits abgelehnt. In dem nun vorliegenden, überarbeiteten Angebot hat das in Shenzhen ansässige Unternehmen die Konditionen verbessert und zugesagt, aufgelaufene Zinsen bis zum Ende der fünftägigen Nachfrist zu begleichen, wie aus einer Börsenmitteilung der vergangenen Woche hervorgeht.
«Eine Zustimmung zur Verlängerung wäre aus Marktsicht positiv, da sie als Blaupause für andere Yuan-Anleihen von Vanke dienen könnte», sagte Steven Leung, Director bei UOB Kay Hian. «Sollten die Gläubiger die Vorschläge ablehnen, könnte Vanke gezwungen sein, eine umfassendere Restrukturierung mit Haircuts einzuleiten. Das wäre für Vanke unter Umständen sogar vorteilhafter, da sich so die Schuldenlast reduzieren und der Rückzahlungsdruck verringern liesse.»
+++
07:00
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,06 Prozent tiefer bei 13'162 Punkten.
+++
06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,03 Prozent tiefer bei 13'167 Punkten.
Die US-Vorgaben für den Beginn der neuen Woche sind durchaus vielversprechend. Die amerikanischen Aktienmärkte haben am Freitag im Plus geschlossen, wobei vor allem Techwerte (Nasdaq) einen starken Tag erlebten. Es habe nach den erfreulichen Inflationsdaten vom Donnerstag unvermindert Erleichterung geherrscht, sagten Händler. Ausserdem gab es am sogenannten Hexensabbat ein Rekordumsatzvolumen.
Langsam neigt sich das Börsenjahr 2025 dem Ende zu: Nur noch vier Handelstage verbleiben hierzulande. Investoren, die in Schweizer Aktien investiert waren, können sich nicht beklagen. Der SMI verzeichnet nach zwei starken letzten Monaten ein Plus von 13,5 Prozent im bisherigen Jahresverlauf; werden die Dividenden miteingerechnet, sind es gar rund 17 Prozent.
Am heutigen Montag sind keine Firmennews angesagt. Im Fokus dürften die Papiere der beiden grossen Pharmafirmen Roche und Novartis stehen. Sie haben beide am Freitag(abend) eine Vereinbarung mit der US-Regierung unterzeichnet. Im Gegenzug für zum Teil drastische Preissenkungen ihrer Medikamente sollen sie eine Befreiung von Zöllen für die nächsten drei Jahre erhalten. Ausserdem bekräftigten sie ihre bereits angekündigten milliardenschweren Investitionen in den USA.
+++
05:30
Die asiatischen Börsen haben am Montag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei stieg um 1,8 Prozent auf 50.412,11 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,8 Prozent auf 3.409,44 Zähler. In China rückte die Börse Shanghai um 0,6 Prozent auf 3.915,20 Stellen vor, während der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen um 0,8 Prozent auf 4.604,43 Punkte zulegte. Der südkoreanische KOSPI kletterte sogar um 1,66 Prozent auf 4.087,18 Zähler.
Die Märkte folgten damit den technologiegetriebenen Gewinnen an der Wall Street. Besonders Halbleiterwerte standen im Fokus. In Südkorea sprangen die Chipwerte Samsung Electronics um 3,15 Prozent und SK Hynix um 5,12 Prozent. Der Elektroniksektor war mit einem Plus von 3,32 Prozent der grösste Gewinner. Auch in Japan sorgte der schwache Yen für Auftrieb bei Exportwerten. Der Yen erreichte gegenüber dem Euro mit 184,90 und dem Schweizer Franken mit 198,08 neue Rekordtiefs, was die Exportaussichten japanischer Unternehmen verbessert.
Japans oberster Währungsdiplomat Atsushi Mimura warnte jedoch vor einseitigen Kursbewegungen. «Die jüngsten Devisenkursbewegungen waren einseitig und scharf, und ich bin besorgt darüber», sagte er am Montag. «Wir werden angemessene Massnahmen gegen übermässige Bewegungen ergreifen.» Die Bank of Japan (BOJ) hatte am Freitag den Leitzins auf 0,75 Prozent angehoben - den höchsten Stand seit 30 Jahren. «Die Anleger sind jedoch vorsichtig, die Marke von 158 Yen pro Dollar zu testen, da dies eine Intervention aus Tokio auslösen könnte», erklärte ein Marktanalyst.
+++
04:10
Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,3 Prozent auf 157,34 Yen und legte leicht auf 7,0404 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,7944 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1715 Dollar und zog leicht auf 0,9308 Franken an. Der Yen stand nach der Zinserhöhung der BOJ weiter unter Druck, da Investoren sich mehr auf die zurückhaltenden Äusserungen von Notenbankchef Kazuo Ueda konzentrierten, der kaum Hinweise auf Tempo und Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung gab.
+++
03:30
Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohölsorte Brent aus der Nordsee um 0,8 Prozent auf 60,94 Dollar je Barrel. Das US-Öl WTI notierte 0,8 Prozent fester bei 56,98 Dollar. Die Preise stiegen, nachdem die USA am Wochenende einen venezolanischen Öltanker abgefangen hatten. Zudem verfolgen die USA nach Angaben von Regierungsvertretern einen weiteren Tanker, was die dritte derartige Operation in weniger als zwei Wochen wäre. Diese geopolitischen Spannungen trieben die Ölpreise nach oben.
+++
02:00
Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich am Freitag mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 48.134,89 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,9 Prozent auf 6.834,50 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 1,3 Prozent auf 23.307,62 Stellen an. Besonders Technologiewerte verzeichneten starke Gewinne. Der Chiphersteller Micron Technology sprang um sieben Prozent auf ein Rekordhoch, nachdem er eine starke Nachfrageprognose abgegeben hatte. Nvidia stieg um vier Prozent, nachdem bekannt wurde, dass die USA Lieferungen nach China überprüfen.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)