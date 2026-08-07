Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten uneinheitlich gezeigt. Anleger erhoffen sich von dem später am Tag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht Hinweise auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank (Fed). Experten rechnen für Juli mit 80.000 neuen Stellen ‌nach 57.000 im ⁠Juni und einer unveränderten Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent. «Da Anleiherenditen und Inflation die grössten Risiken für Aktien bleiben, gehen wir davon aus, dass ⁠gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt an den Börsen negativ aufgenommen werden», sagte Michael Feroli, Chefvolkswirt für die USA bei JPMorgan. Ein starkes Beschäftigungsplus würde die Erwartung längerfristig hoher Zinsen ‌untermauern und für weiteren Aufwärtsdruck bei den Zinsen sorgen. Ob es im kommenden Monat zu ‌einer Zinserhöhung kommt, gilt an den Märkten derzeit als völlig offen.