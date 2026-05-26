Die Aktien von Micron Technology legten um 12 Prozent zu, da die Analysten an der Wall Street optimistisch gestimmt waren. Insbesondere die UBS sieht für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von mehr als 100 Prozent und verweist dabei auf die Vorteile aus ihren langfristigen Verträgen. Die Aktie schloss die letzte Woche mit einem beträchtlichen Gewinn ab, obwohl sie den Zeitraum angesichts eines allgemeinen Ausverkaufs bei Speicherchip-Aktien mit Verlusten begonnen hatte. Die anderen Speicherchip-Aktien Seagate Technology und Western Digital folgten Micron nach oben und legten um 2 Prozent bzw. 4 Prozent zu.