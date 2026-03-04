- Kühne+Nagel: Jefferies erhöht auf 190 (165) Fr. – Hold

- Kühne+Nagel: JPMorgan erhöht auf 155 (140) Fr. – Underweight

- Kühne+Nagel: Bernstein SG erhöht auf 185 (155) Fr. - Market Perform

- Holcim: CFRA erhöht auf 75 (72) Fr. – Hold

- Aryzta: Berenberg erhöht auf 65 (62) Fr. – Hold

- VAT: Berenberg erhöht auf 466 (444) Fr. – Hold

- VAT: Research Partners erhöht auf 517 (478) Fr. – Halten

- VAT: Deutsche Bank erhöht auf 520 (420) Fr. – Hold

- VAT: ODDO BHF SCA erhöht auf 570 (540) Fr. - Outperform

- Sika: JPMorgan senkt auf 140 (143) Fr. – Underweight

- Sandoz: Berenberg erhöht auf 62 (55) Fr. – Hold

- Sandoz: Kepler Cheuvreux erhöht auf 80 (74) Fr. - Buy

- Clariant: Bernstein SG senkt auf 7,70 (7,90) Fr. - Market Perform

- Temenos: Barclays erhöht auf Overweight (Equal Weight) - Ziel 85 (77) Fr.

- SIG: Vontobel erhöht auf 13,50 (12) Fr. – Hold

- Alcon: Goldman Sachs erhöht auf 82 (75) Fr. - Buy

- Roche: Kepler Cheuvreux erhöht auf 415 (315) Fr. - Buy

- Partners Group: ZKB - Übergewichten

- Lindt&Sprüngli: Research Partners erhöht auf 125'000 (120'000) Fr. - Halten

- Medmix: Research Partners senkt auf 16 (18) Fr. - Kaufen